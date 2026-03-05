Slušaj vest

Nakon četiri meseca retrogradnosti, Jupiter kreće direktno 11. marta, a nalaziće se u polju Blizanaca, što može značajno da utiče na živote pripadnika više znakova Zodijaka. Svi znakovi će osetiti uticaj direktnog Jupitera!

Kada planeta sreće, ekspanzije, rasta i mogućnosti, krene direktno u znaku Blizanaca, njegova energija se oslobađa, što nam donosi jasnoću, nove prilike i olakšanje nakon perioda stagnacije. Jupiter u Blizancima posebno naglašava komunikaciju, ideje i razmenu informacija, a njegov direktan hod otvara vrata mnogima da iskoriste ove kvalitete za napredak u životu. Planeta sreće ostaje u ovom znaku do 1. juna, kada će preći u polje Raka. Iako će efekti osećati svi znaci, tri posebno mogu da očekuju najviše prednosti tokom ovog perioda.

Blizanci

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Profimedia

Kao znak u kojem Jupiter trenutno deluje, Blizanci će najviše osetiti blagodeti direktnog hoda ove planete. Biće im pojačana energija, optimizam i sposobnost da jasno izraze svoje ideje, što može dovesti do uspeha u učenju, pisanju ili komunikaciji.

Strelac

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Strelčevima Jupiter je "vladar", pa kad planete direktno krene, njihov prirodni optimizam i sklonost rastu i istraživanju dobijaju dodatni podsticaj. Ovo je period kada mogu ostvariti napredak kroz putovanja, obrazovanje ili razvoj svojih uverenja i ličnih ciljeva.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Profimedia

Ribe, takođe, imaju Jupitera kao jednu od svojih vladalaca među planetama, pa njegov direktan hod može da im donese inspiraciju, kreativne ideje i emocionalnu jasnoću. Umetnički i emotivni projekti mogu dobiti novo značenje, a veze s drugima postaju dublje i stabilnije.

