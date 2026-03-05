Slušaj vest

U želji da uđe u Ginisovu knjigu rekorda kao graditelj najmanje pokretne kuće, 29-godišnji Jutjuber iz Zapadne Virdžinije u Americi napravio je sićušan dom sa svim funkcijama koje ima i tipična kuća

U tako skučenom prostoru većina stvari se pomera i sklapa. Kako je pokazao u snimku na svom Jutjub kanalu u ovoj kućici na točkovima možete pronaći klupu za sedenje i krevet za spavanje, kuhinju s tekućom vodom, sudoperom i pločom za kuvanje, kao i mali frižider. Na raspolaganju vam je klima-uređaj s funkcijama hlađenja i grejanja, ali i prenosni toalet i spoljašnji tuš.

U galeriji pogledajte kako mala kuća na točkovima izgleda iznutra: 

Mala kuća na točkovima - unutra  Foto: Screenshot/Youtube

Cena 4.600 evra

Spoljašnji deo kuće napravljen je od kedrovine, dok je unutrašnjost od nekoliko različitih vrsta drveta. U kuću, koja je veličine svega 2 kvadratna metra. prodire mnogo prirodne svetlosti jer ima čak četiri prozora. 

Kuća je izgrađena na prikolici za auto koja je već bila u Levijevom vlasništvu, a za njenu izgradnju potrošeno je oko 5.000 američkih dolara, odnosno oko 4600 evra. Kućica nije napravljena samo za pokazivanje – Levi Keli koristiće je na kampovanju sa suprugom i njihovo dvoje dece.

(Kurir.rs/Pun kofer)

