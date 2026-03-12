Slušaj vest

U slovenačkom gradu Kopar među mnogobrojnih zgrada nalazi se najmanja kuća bivše Jugoslavije iza koje se krije interesantna legenda.

Naime, pomenuta kuća široka je svega 128 centimetara i deluje kao prolaz između zgrada, a prvi put o njoj se pisalo još 6. februara 1978. godine kada je njena fotografija objavljena u "Večernjem listu".

Legenda

Prema predanju, jedan otac bio je nezadovoljan momkom kojeg je njegova ćerka odabrala da za muža. Pošto je bio imućan nije želeo da im izgradi vilu, ali mu je bilo žao da ćerku ostavi bez krova nad glavom pa joj je izgradio najmanju zgradu na Balkanu.

Da je ova priča zaista istinita ne postoje nikakvi dokazi, ali je legenda opstala do današnjeg dana čineći ovu lokaciju uvek atraktivnom.

(Kurir.rs/24.sata.hr)

