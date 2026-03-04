Slušaj vest

Čuvanje vrednih stvari tokom putovanja izuzetno je važno kako se dugo planirani odmor ne bi pretvorio u neprijatno iskustvo. Iskusni putnici koriste razne metode zaštite – od sigurnosnih lokota do GPS lokatora. Međutim, jedna veoma rasprostranjena praksa, umotavanje kofera u plastičnu foliju, prema rečima bezbednosnih stručnjaka može imati suprotan efekat.

Na mnogim aerodromima ova usluga se nudi kao dodatna zaštita prtljaga, ali sigurnosni savetnik upozorava da upravo takav potez može privući pažnju lopova.

Zašto omotavanje kofera folijom može biti loša ideja

Ed Burnett, bivši vojni policajac američke vojske i bezbednosni savetnik, smatra da folija stvara samo privid sigurnosti. Kako objašnjava, ona može signalizirati kriminalcima da se u koferu nalazi nešto vredno.

„Iako folija štiti od ogrebotina i može spriječiti podmetanje droge, njome kao da poručujete: 'Ovde ima nešto vriedno'“, rekao je Burnett za Independent.

ilustracija Foto: Margarita Young / Alamy / Profimedia

„Osim toga, ne možete na brzinu provjeriti sadržaj ako vam nešto postane sumnjivo.“

Prema njegovim rečima, dodatni problem je što folija otežava brzu proveru sadržaja kofera u slučaju da posumnjate da je neko dirao vašu prtljagu.

Kako se najbolje zaštititi tokom putovanja

Burnet savetuje da se sve najvažnije stvari uvek nose u ručnom prtljagu. Tu spadaju telefon, dokumenta, novac, nakit i lekovi.

„Sve važno držite u osobnoj torbi koju ne ispuštate iz vida“, savetuje on.

Ako ipak morate nešto vredno da stavite u kofer koji ide u prtljažnik aviona, preporučuje da ga sakrijete u potpuno obične predmete.

„Poslužite se trikovima – na primer, spremite vredne stvari u praznu bočicu kreme za sunčanje ili u vrećicu za rublje“, kaže.

On takođe upozorava na stvari koje putnici često zaboravljaju i koje lopovi rado kradu, kao što su električne četkice za zube ili skupi punjači, jer ih je lako preprodati.

Foto: Promo

Koferi koji najviše privlače lopove

Prema Barnetu, čak i izgled kofera može lopovima reći da unutra možda ima nešto vredno.

„Luksuzni brendovi poput Luj Vitona privlače lopove. Oni ostavljaju utisak da je sadržaj jednako vredan kao i torba“, ističe Barnet.

Koferi od meke tkanine su takođe lake mete, jer se lako mogu preseći. Zato preporučuje čvrste kofere bez upadljivih oznaka brenda.

Katanci, kravate i GPS lokatori – šta zaista pomaže

Klasične mere bezbednosti i dalje mogu imati smisla, ali nisu nepogrešive. Katanci mogu odvratiti lopove koji traže najlakšu metu, ali Barnet upozorava da mnogi koferi imaju rajsferšluse koji se mogu otvoriti za nekoliko sekundi.

„Mnogi mekani koferiimaju spiralne rajsferšluse koji se mogu otvoriti običnom hemijskom olovkom za nekoliko sekundi – tada brava postaje beskorisna.“

Plastična vezica može poslužiti kao indikator da je neko otvorio kofer.

Razmišlja da li je bolje da otkaže putovanje Foto: Shutterstock

„Lopov zna da ne može ponovo da zatvori presečenu vezicu. To znači da ćete odmah primetiti da je vaš prtljag neovlašćeno diran. Većina ljudi želi da ukrade nešto, a da vi to ne shvatite dok ne stignete do hotela“, objašnjava on.

GPS uređaji poput AirTags-a mogu pomoći u pronalaženju nestalog kofera, ali neće sprečiti krađu.

„Dobro ih sakrijte – ušijte ih u postavu ili stavite u čarapu. Ako ih lopov pronađe, baciće ih“, savetuje Barnet.

Na kraju, upozorava na etikete poput „GPS praćenje“, „lomljivo“ ili „oprema za kameru“.

„Ove etikete se ignorišu ili čak smatraju izazovom. Nikada ne otkrivajte šta je unutra“, zaključuje on.

(Kurir.rs/Index.hr)

Video: PRevara sa prtljagom