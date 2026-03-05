Slušaj vest

Muškarac koji je uspeo da se izbori sa zavisnošću od alkohola podelio je svoje mišljenje da se ljudi koji piju mogu svrstati u tri osnovne grupe. Kori Voren, koji je nakon više boravaka na rehabilitaciji prestao da pije, odlučio je da svoje teško iskustvo pretvori u način da pomogne drugima koji prolaze kroz slične probleme.

Danas vodi neprofitnu organizaciju koja pomaže osobama koje se bore sa zavisnošću, uspešan je preduzetnik, suprug i ponosni otac dvoje dece. Svojim primerom pokazuje da je moguće u potpunosti promeniti život.

Svoju teoriju objasnio u podkastu i na Jutjubu

Voren vodi i podkast The Sober Boyz, a nedavno je na svom Jutjub kanalu objavio video u kojem je detaljno predstavio svoju teoriju o navikama ljudi koji konzumiraju alkohol. Prema njegovom mišljenju, većina osoba koje piju može se svrstati u jednu od tri kategorije.

Prvi tip: Svi znaju da ima problem

Prvu grupu Voren naziva "pijancem za kojeg svi znaju". Reč je o osobi kod koje je problem sa alkoholom očigledan i njoj samoj i ljudima iz njenog okruženja.

"Taj čovek svestan je da ima problem, a svesna je i njegova porodica", rekao je Voren i dodao: "Dobra vest je to što će, upravo zbog te svesti o situaciji, verovatno i potražiti pomoć."

Drugi tip: "Nije tako strašno"

Drugu kategoriju opisuje kao nešto složeniju i naziva je "pijancem kojem nije tako loše". U ovoj grupi su ljudi koji možda ne piju svakodnevno, već uglavnom vikendom ili tokom posebnih prilika, ali tada često preteraju. Kako objašnjava, takve osobe uglavnom piju sa ciljem da se napiju, umesto da konzumiraju alkohol umereno. Zbog toga su, kako kaže, verovatno već nekoliko puta upali u neprijatne situacije.

"Problem je u tome što im nikada nije postalo dovoljno teško da bi poželeli promenu", dodao je.

Kori Voren o tipovima alkoholičara Foto: Printscreen/YouTube/CoreyWarren

Treći tip: Naizgled funkcionalan i najrizičniji

Treću grupu Voren smatra najopasnijom. U pitanju je osoba kod koje spolja deluje da je sve u redu i pod kontrolom.

"Na površini sve izgleda dobro. Takva osoba plaća račune, ispunjava svoje obaveze... Ali problem je u tome što to nikada neće doživeti kao problem i zbog toga se verovatno nikada neće promeniti. I tako nikada neće dostići svoj puni životni potencijal", zaključio je.

Njegova teorija izazvala je brojne reakcije

Vorenova podela izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su u komentarima napisali da su se prepoznali u njegovim opisima.

Jedan korisnik je podelio svoje iskustvo: "Ja sam bio treći tip. Došlo je do toga da biram između alkohola i porodice. Izabrao sam porodicu i unuke... 3. jula navršiću tri godine treznosti. Hvala ti, Kori!"

Drugi je napisao: "Potpuna istina. Potrebni su bolni incidenti da bi podstakli stvarnu promenu."

Treći korisnik je dodao: "Srećom, ja sam bio drugi tip. Dve godine sam postepeno smanjivao, a od januara sam potpuno trezan."

Jedan komentar posebno je privukao pažnju: "Danas mi je 70. dan bez alkohola. Život je dobar."

