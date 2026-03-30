Članica kabinskog osoblja aviokompanije "Emirates", Naina Gil, u emotivnoj objavi govorila je o najvećim strahovima sa kojima se suočavaju stjuardese i stjuardi kada rat dovede do zatvaranja vazdušnog prostora. Njeno svedočenje pruža retki uvid u haos koji putnici gotovo nikada ne vide.

Usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, zbog kojeg je prizemljeno na stotine letova, a hiljade putnika ostalo zaglavljeno širom sveta, ova stjuardesa odlučila je da progovori o skrivenoj strani krize. U objavi na društvenim mrežama otkrila je pod kakvim pritiskom rade ona i njene kolege dok putnicima deluju potpuno smireno.

"Iza svake uniforme kuca ljudsko srce. Na dužnost stupamo sa snagom, uprkos neizvesnosti", napisala je Gil, dajući glas hiljadama zaposlenih u avio-industriji čiji se planovi i životi menjaju jednako brzo kao i rasporedi letova.

U galeriji pogledajte fotografije stjuardese Naine Gil:

Stjuardesa Naina Gil o najvećim strahovima posade tokom rata

Njena poruka dolazi u trenutku kada se jedna od najprometnijih vazdušnih regija na svetu pretvara u zonu visokog rizika, nakon što je američki predsednik Donald Tramp potvrdio vojnu saradnju sa Izraelom usmerenu protiv iranskog režima.

Haos iza profesionalnog osmeha

Gil je opisala šta se dešava iza profesionalnog osmeha kabinskog osoblja. Kada se zbog rata zatvori vazdušni prostor, letovi mogu biti otkazani za svega nekoliko sekundi, a meseci pažljivog planiranja rasporeda nestaju u trenutku. Jedan od najvećih strahova, o kojem se retko govori, jeste mogućnost da članovi posade ostanu zarobljeni u stranim državama bez ikakve predstave kada će moći da se vrate kući.

"Neki od mojih prijatelja su bukvalno zaglavljeni u različitim državama upravo sada, čekajući da se vazdušni prostor ponovo otvori. Nema jasnog vremenskog okvira. Ne znate da li ćete putovati sutra ili za deset dana", objasnila je Gil.

Strah i pritisak i na deset hiljada metara visine

Pritisak se ne oseća samo na zemlji, već i tokom samog leta. Gil je opisala emocije sa kojima se posada suočava dok obavlja svoj posao.

"Strah na deset hiljada metara, panika putnika, panika porodice, a mi i dalje moramo da se smešimo i ostanemo smireni."

Svako zatvaranje vazdušnog prostora primorava avione da lete dužim, zaobilaznim rutama, što dodatno otežava posao posade.

"Ono što je bio let od osam sati postaje let od dvanaest sati. Iscrpljenost raste", navela je i dodala da pored fizičkog umora, prisutan je i snažan emocionalni pritisak.

"Stalno vam stižu poruke od porodice: 'Da li si bezbedan? Gde si sada?', ali vi ste i dalje u uniformi. I dalje radite", zaključila je Gil u objavi koja je izazvala veliku pažnju.

Zatvaranje vazdušnog prostora stvara globalni haos

Ono što je Naina Gil opisala iz lične perspektive, stručnjaci iz oblasti avijacije potvrđuju kao ogroman logistički problem na globalnom nivou. Vazdušni prostor Bliskog istoka funkcioniše kao ključni most koji povezuje Evropu, Aziju i Afriku. Kada se taj prostor zatvori, nastaje ono što analitičari nazivaju „rupa na nebu“, što pokreće domino-efekat u svetskom avio-saobraćaju.

Avioni i posade mogu ostati na potpuno pogrešnim lokacijama. Na primer, avion koji je prema planu trebalo da bude u Singapuru može završiti prizemljen u Londonu, dok posada koja je trebalo da ga preuzme ostaje u Dubaiju.

Preusmeravanje letova je mnogo komplikovanije nego što izgleda

Prema rečima konsultanta iz kompanije Strategic Air, Tonija Stantona, avio-kompanije ne mogu jednostavno da lete gde žele. Za prelet preko svake države potrebna je posebna dozvola, a rute moraju da se kreću kroz otvoren i kontrolisan vazdušni prostor. To znači da se u kriznim situacijama saobraćaj preusmerava na znatno uže koridore, koji se brzo preopterećuju i izazivaju dodatna kašnjenja.

Duži letovi takođe značajno povećavaju troškove jer troše više goriva, a ponekad zahtevaju i dodatne članove posade ili neplanirana sletanja radi dopune goriva. Iako su avio-kompanije osigurane od ratnog rizika, osiguravajuće kuće u takvim situacijama povećavaju premije, a ti troškovi se na kraju mogu odraziti i na cenu avionskih karata.

Ljudska cena krize

Dok se kompanije bore sa logističkim i finansijskim posledicama, zaposleni se suočavaju sa ličnim posledicama krize. Sličnu situaciju opisala je i stjuardesa Sara Gudvin iz aviokompanije "Virgin Australia", koja je putem TikToka objavila da je ostala zaglavljena u Dohi. Situaciju je opisala kao "najluđu u svom životu", dodajući: "Nikada, baš nikada u životu nisam mislila da ću se naći u situaciji u kojoj mogu da čujem projektile."

U takvim situacijama prioritet avio-kompanija je bezbednost osoblja. Aktiviraju se rezervne posade, prizemljuju avioni i otkazuju letovi kako bi se sistem stabilizovao. Zaposleni koji su ostali u drugim državama smeštaju se u hotele dok se situacija ne smiri. Ipak, za ljude koji se nalaze usred krize, osećaj neizvesnosti i straha ostaje duboko ličan.

Ograničeni letovi i neizvesnost za putnike

Kao odgovor na krizu, velike aviokompanije poput "Emirates" i "Etihad Airways" prvo su obustavile veliki broj letova, a zatim najavile ograničeno ponovno pokretanje operacija. U zvaničnom saopštenju, "Emirates" je zamolio putnike da ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu direktno kontaktirani.

"Prioritet dajemo putnicima sa ranijim rezervacijama, a oni koji su preusmereni na ove ograničene letove biće direktno obavešteni", navodi se u saopštenju, uz naglasak da bezbednost putnika i posade ostaje njihov najveći prioritet.

Međutim, potpuni povratak u normalno funkcionisanje ne zavisi od aviokompanija, već od razvoja geopolitičke situacije. Dok god postoji pretnja, vazdušni prostor će ostati zatvoren ili visokorizičan, a posade poput Naine Gil i putnici širom sveta ostaju u neizvesnosti, čekajući da se „rupa na nebu“ konačno zatvori.

