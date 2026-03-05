Slušaj vest

Za sve znakove mart može biti mesec istine. Međutim, četiri znaka Zodijaka biće pod posebno snažnim pritiskom. Kod svakog od njih okidač je sličan, neko važan može razočarati, ali upravo taj trenutak može postati početak vraćanja samopoštovanja i jasnijih granica.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Za Device je mart lična priča.Pomračenje Meseca događa se upravo u vašem znaku i pokreće duboko preispitivanje odnosa prema sebi i drugima. Devica je znak koji često drži mnogo toga na okupu, preuzima odgovornost, rešava probleme i brine o svima oko sebe, ali u tom procesu lako zaboravi sopstvene potrebe.

Tokom ovog meseca može se dogoditi situacija u kojoj osoba kojoj verujete ne ispuni obećanje ili se pokaže manje pouzdanom nego što ste mislili. Ne mora biti dramatične izdaje. Ponekad je dovoljno shvatiti da neko već dugo računa na to da ćete se vi prilagoditi, vi odraditi i vi zakrpiti ono što nedostaje.

Prirodna reakcija Device često je analiza. Vraćanje unazad, traženje znakova koje ste možda propustili i preuzimanje odgovornosti za nešto što zapravo nije vaša krivica. Druga reakcija može biti povlačenje i zatvaranje uz odluku da sve rešavate sami. Mart, međutim, traži treći put, postavljanje jasnih granica.

U pozadini se često krije stara tema, osećaj da vredite samo onda kada ste korisni drugima. Pomračenje u Devici pomaže da se ta dva pojma razdvoje, vaša ljudska vrednost i vaša funkcija u odnosima. Poruka ovog perioda nije da prestanete da pomažete, već da prestanete da spasavate odnose na sopstvenu štetu.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Lav u martu prolazi test poštovanja i priznanja. Kada Lav nekoga pusti blizu, daje mnogo, podršku, ideje, vreme i lojalnost. U odnosima retko igra na pola.

Tokom ovog meseca može postati vrlo jasno da ista mera ulaganja nije uzvraćena. To može biti partner koji umanjuje vaš trud, prijatelj koji očekuje da vi uvek držite atmosferu ili član porodice koji se ponaša kao da je normalno da se sve rešava preko vaših leđa.

Ponekad je dovoljan mali trenutak da se pokrene osećaj nepravde. Rečenica izgovorena u šali koja pogađa dublje nego što bi trebalo, situacija u kojoj vas niko ne brani iako zna da bi trebalo ili trenutak u kojem se vaš uspeh relativizuje.

Lav često nosi reputaciju znaka koji traži pažnju, ali istina je drugačija. Lav zapravo traži uzajamnost. Kada stalno dajete toplinu, inicijativu i lojalnost, prirodno je očekivati da to bude prepoznato. Mart donosi priliku za iskrene razgovore u kojima ćete jasno reći gde se osećate potcenjeno i gde imate utisak da vas neko uzima zdravo za gotovo.

Neki odnosi će izdržati takvu iskrenost i postati zreliji. U drugima će postati jasno da je druga strana navikla da uvek ćutite i nastavite dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije teško funkcionišu u površnim odnosima. Potrebna im je dubina, poverenje i osećaj da su stvari jasne, čak i kada su bolne. Mart 2026. donosi period u kojem je teško ignorisati pukotine u poverenju.

Mogu se pojaviti informacije koje ste dugo naslućivali, ali nikada niste imali potvrdu. Nekad istina izađe kroz razgovor, nekad kroz nečiju grešku, a nekad jednostavno kroz niz sitnica koje odjednom počnu da imaju smisla.

Škorpija često oseća da nešto nije u redu mnogo pre nego što to postane očigledno. Iz lojalnosti ili nade ume da ostane u odnosima koji su već dugo iscrpljujući. Ovaj mesec deluje kao rez koji više ne dopušta da se stvari ignorišu.

Najveći izazov za Škorpiju nije suočavanje sa drugima, već iskrenost prema sebi. Kada jednom priznate da je nešto završeno, teško se vraćate na staro. Upravo to može postati jasno tokom ovog perioda, odnos može formalno postojati, ali iznutra već osećate da je jedno poglavlje zatvoreno.

(Kurir.rs/Ona.rs)

