Na jednoj livadi u grofoviji Samerset na jugozapadu Engleske otkriven je izuzetno vredan arheološki nalaz - blago koje je gotovo hiljadu godina bilo sakriveno ispod zemlje. Reč je o velikoj zbirci srebrnih novčića iz jednog od najdramatičnijih razdoblja engleske istorije, kada se odlučivalo ko će preuzeti vlast nakon prelomnih događaja iz 1066. godine.

Hiljade srebrnjaka iz doba borbe za presto

Arheolozi su iz zemlje izvadili čak 2.584 srebrna novčića. Oni su kovani u periodu između 1066. i 1068. godine, u vreme kada je Engleska prolazila kroz ozbiljne političke i vojne potrese. Na novčićima su prikazani vladari koji su obeležili to burno razdoblje - Edvard Ispovednik, Harold Godvinson i Vilijam Prvi Osvajač. Njihove vladavine povezane su sa događajima koji su zauvek promenili tok engleske istorije.

Prelomna 1066. godina

Godina 1066. smatra se jednom od najznačajnijih u istoriji Britanije. Nakon smrti kralja Edvarda Ispovednika izbila je borba za presto, što je na kraju dovelo do normanskog osvajanja Engleske. Upravo zbog tih nemirnih vremena pretpostavlja se da je vlasnik odlučio da sakrije veliku količinu srebra u zemlji, nadajući se da će ga kasnije ponovo pronaći. Ipak, sudbina mu očigledno nije pružila tu priliku, pa je blago ostalo netaknuto gotovo čitav milenijum.

Sakriveno u vreme ratnih sukoba

Istoričari pretpostavljaju da su novčići zakopani u periodu kada su vojske harale delovima jugozapadne Engleske. Posebno su bili burni dani nakon dolaska Normana na vlast, kada su izbile pobune i sukobi u pojedinim oblastima. U takvim okolnostima mnogi ljudi su pokušavali da zaštite svoju imovinu zakopavajući dragocenosti u zemlju, jer je to često bio jedini način da ih sačuvaju od pljačke.

Tajna vlasnika koji se nikada nije vratio

Veruje se da osoba koja je sakrila novac nikada nije uspela da se vrati po njega. Razlozi su mogli biti različiti - od smrti do proterivanja tokom političkih previranja.

Zbog toga ovaj nalaz danas ima veliku istorijsku vrednost, jer svaki novčić predstavlja mali trag vremena kada je Engleska prolazila kroz dramatičnu promenu vlasti i društvenog poretka.

Blago vredno milione evra

Nakon detaljne procene stručnjaka, kolekciju je za skoro pet miliona evra otkupila organizacija Saut Vest Heritejdž Trast, koja se bavi zaštitom kulturne i istorijske baštine jugozapadne Engleske. Prema britanskim zakonima koji regulišu pronalazak blaga, novčana vrednost otkrića deli se između pronalazača i vlasnika zemljišta. To znači da su ljudi koji su tog dana koristili detektor metala dobili značajan deo višemilionske sume.

Novi dom u Muzeju Samerseta

Nakon otkrića, novčići su najpre predstavljeni javnosti u Britanskom muzeju. Kasnije su izlagani i u drugim muzejima širom zemlje. Na kraju je čitava kolekcija dobila stalno mesto u Muzeju Samerseta, gde danas predstavlja jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog dela Engleske.

