Jedan avanturista, poznatiji na mrežama kao sedmo_nebo, objavio je video o napuštenoj vojnoj bazi iz vremena SFRJ, a koji se nalazi na granici Hrvatske i BiH.

U videu je rekao: “Jeste li znali da se na granici Hrvatske i BiH nalazi napušteni aerodrom koji može preživeti čak i nuklearni rat?”

Izgrađen tokom Hladnog rata

Velike su šanse da ste ranije čuli za ovaj masivni objekat. Reč je o Aerodromu Željava, poznatom i po šifrovanom nazivu Objekat 505. Nalazi se nedaleko od Plitvičkih jezera s jedne i Bihaća s druge strane.

Impresivni projekat je realizovan tokom Hladnog rata, u periodu opšte paranoje i straha od mogućeg nuklearnog sukoba. Bilo je potrebno oko 20 godina, dok se visina troškova - prema različitim izvorima, kreće od tadašnjih četiri do 8,5 milijardi dolara.

Vojni gigant sa tunelima dugim 3.500 metara, širokim 20 i visokim 8 metara najveći je podzemni aerodrom na Balkanu. Podzemna baza se sastoji od pet avionskih pista i čak 3,5 kilometra tunela i hangara u koje je moglo da stane više od 50 borbenih aviona. Gradnja je počela 1955. godine, a 1968. kreacija Dragoslava Sobotke bila je spremna za Jugoslaviju.

Cilj je bio stvoriti bazu koja će decenijama moći da služi bez većih prepravki. Položaj aerodroma bio je strateški idealan – planina je obezbeđivala zaštitu, a geografski položaj omogućavao je brze i neprimetne operacije vojnih aviona. Dizajnirana je da izdrži nuklearnu eksploziju, snage oko 20 kilotona (jačina bombe bačene na Nagasaki), a njena četiri ulaza imala su čelična vrata teška čak 100 tona.

Razlog za izgradnju ovakvog aerodroma bila je potreba za sigurnim vojnim uporištem u slučaju napada. Naime, vojni vrh Jugoslavije procenio je da bi vazduhoplovne baze u Somboru i Batajnici bile previše izložene eventualnim napadima, zbog čega se krenulo s realizacijom ovog grandioznog projekta. Objekat je građen prema švedskim modelima podzemnih vojnih baza.

Danas je napušteni vojni objekat popularno mesto za istraživanje, fotografisanje i vožnju po okolnim avionskim pistama. Lokalci se nadaju da će se preurediti u muzej ili prostor za posetu - poput Titovog bunkera u Konjicu, ali dok se za to ne prikupi novac, ovaj “betonski grad” ostaje prepušten vremenu.

Bez konkretne odluke

Poslednjih meseci, ponovo se aktuelizovala rasprava o budućnosti ovog prostora. U javnosti su se pojavile inicijative da se prenameni u prihvatni centar za migrante, što je izazvalo burne reakcije dela lokalnog stanovništva, prenosi Dnevno.hr.

S druge strane, zagovornici prenamene smatraju da bi se napušteni kompleks mogao staviti u funkciju i iskoristiti postojeću infrastrukturu, umesto da prostor i dalje propada.

Ipak, za sada konkretne odluke nema, a sudbina jednog od najpoznatijih vojnih objekata bivše Jugoslavije ostaje otvoreno pitanje.

