Da li smatrate da srpski jezik dobija moderni pečat? Generacija Z ima svoja "pravila" komunikacije. Brza je, da ne kažemo "skraćena", ali ponekad zagonetna za sve one koji nisu u toku.

"Kad gubiš svoj jezik, gubiš sebe. Tužno", "A za ovo RIZ nemam komentar. Zar nije lepo za nekoga reći kako je magičan, čaroban, se*si?", "Oni ne mogu da žive bez telefona", "Neka Z generacija nauči prvo sopstveni jezik. Narod koji izgubi svoj jezik, izgubio je sve", "Kakve su ovo reči? Ko priča uopšte ovako?", "Generacija sam Z, ali muka mi je od ovih reči. Nemam ništa protiv žargona našeg porekla, ali postepeno ćemo ostati bez jezika ako ovako nastavimo", "U suštini, sve anglicizam", "Reči su katastrofalne", "Sve razumem, ali kad čitam Viber poruke od dece, ježim se i kolutam očima", samo su neki od komentara ispod ove objave.