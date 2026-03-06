Slušaj vest

Dnevni horoskop za 6. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U slučaju da ste privatnik, konačno se sudski proces koji se odužio završava u vašu korist. Zaljubljeni ste i ne pristajete da mislite na voljenu osobu. Ne smeta vam što je veza tajnog tipa. Zdravstveno stanje je solidno.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Imate odličnu saradnju s kolegama. Zajednički planirate nove poslove i uspešno dopunjujete međusobne ideje. Zadovoljni ste emotivnom sferom. Mnogo vam znači ljubav partnera. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poslovna situacija vam u potpunosti odgovara: vi ste pouzdani i vredni, a posao stabilan. U potpunosti se posvećujete voljenoj osobi. Pripremate iznenađenje partneru, koje će ga prilično raznežiti. Uživate u rekreaciji.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ako imate privatni posao, očekuje vas finansijski dobitak. Bićete prilično tajanstveni, te nikome nećete govoriti o tome. Bračna partnerka vam mnogo znači i danas joj to i pokazujete. Zdravlje je solidno.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Već neko vreme ste zainteresovani za saradnju sa strancima i sada je konačno uspostavljate. Imate visoka očekivanja po tom pitanju. Bračni partner vam izlazi u susret i posvećuje vam više vremena nego obično. Koža je osetljiva.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Finansijska situacija je stabilna. Na poslu vas očekuju teškoće koje ne uspevate da rešite. To vam ruši samopouzdanje. Partner vam pruža osećaj emotivne sigurnosti. Danas je posebno pažljiv prema vama. Moguć je bol u leđima.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

S obzirom na to koliko ste vremena i truda uložili u posao, javni uspeh smatrate zasluženim i očekivanim. Ne uspevate tačno da definišete čime niste zadovoljni u vezi. Generalno, fali vam osećaj sigurnosti. Zdravlje je solidno.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Svi poslovni konci su u vašim rukama i tačno znate u kojoj fazi realizacije su svi poslovni planovi. Uzbuđeni ste jer spremate iznenađenje voljenoj osobi. Jedva čekate da vidite njenu reakciju. Osećate se dobro.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zadovoljni ste stanjem na poslu. Odnos s kolegama je korektan, a kad su obaveze u pitanju, sve se odvija regularno, bez teškoća. Slobodno vreme provodite s bračnim partnerom. Malo ste opušteniji kad je unos hrane i pića u pitanju.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Trudite se da poboljšate finansije tako da prvo obavljate obaveze koje omogućuju brz i siguran priliv novca. Niste u potpunosti zadovoljni brakom. Imate utisak da se partner u sve meša i pokušava da vas kontroliše. Zdravlje je solidno.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Saradnja s kolegama je na visokom nivou. U slučaju da ste privatnik, otpočinjete novu poslovnu saradnju. Ljubav je vaš pokretač. Trudite se da što više vremena provedete s voljenom osobom. Moguć je pad pritiska.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zadovoljni ste poslom: prija vam što su vaši talenti i sposobnosti traženi, a ujedno ste i finansijski obezbeđeni. Insistirate na intenzivnom druženju s partnerom i on vam izlazi u susret. Zdravstveno stanje je stabilno.