Dok su Dubai protekle nedelje pogađale krhotine iranskih projektila, brojni influenseri koji žive u emiratu slali su svojim pratiocima poruke o životu u "najsigurnijoj zemlji na svetu". Međutim, iza glamuroznih videa i izraza solidarnosti s vlastima, korisnici društvenih mreža sputani su sve strožim zakonima prema kojima se zbog izražavanja neslaganja ili širenja "dezinformacija" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) može završiti i u zatvoru.

Gotovo nedelju dana stanovnici i turisti Dubaija bili su u stanju visoke pripravnosti jer su luksuzni hoteli, aerodromi i druge zgrade pogođeni ostacima presretnutih iranskih projektila. U subotu uveče krhotine su pogodile hotel Fermont na poznatom veštačkom ostrvu Palm Džumejra, a snimci su prikazivali plamen u atrijumu zgrade. Sledećeg jutra delovi drugog projektila pali su blizu Međunarodnog aerodroma Dubai, a zabeležena su oštećenja i na drugim lokacijama poput hotela Burdž Al Arab.

"Ovako izgleda sigurnost"

Uprkos haotičnim scenama, poznati influenseri insistirali su da nema razloga za paniku. Mnogi su objavljivali video-zapise sa istim uvodom: "Živiš u Dubaiju, zar se ne bojiš?"

U jednom viralnom videu, influenserka Džuli I, koju prati više od 60.000 ljudi, prikazuje sebe uplašenu, a zatim se snimak prebacuje na vladara Dubaija, šeika Mohameda bin Rašida Al Maktuma, uz reči: "Ne, jer znam ko nas štiti." Slične objave delili su i drugi, poput Kanvala Kana, koji se opisuje kao licencirani influenser u zemlji.

Poznata lica poput bivše britanske rijaliti zvezde Viki Patison poručila je pratiocima da je prikaz "bombardovanja Dubaija" bio „hiperboličan“, dodavši: "Savetovano nam je putem vladinih kanala da projektile presreću kompetentno i efikasno, a ono što je izazvalo štetu su padajuće krhotine."

Petra Eklston (ćerka Slavice Eklston, poznate i kao najbogatije Hrvatice) objavila je: "Ovako izgleda sigurnost. Ovako izgleda otpornost. Ovo su UAE."

Luiza Zisman, još jedna rijaliti zvezda, rekla je kako je čula borbeni avion i dodala: "Tako su dobri u presretanju projektila… To je najsigurnija zemlja na svetu."

Džuli I je kasnije odbacila optužbe da ju je UAE platio za objavu, rekavši da je "plaćena" sigurnošću i prilikama koje je dobila u Dubaiju.

Upozorenje vlasti i (auto)cenzura

Međutim, vlasti UAE upozorile su influensere da bi se mogli suočiti sa zatvorom ako objavljuju sadržaj o eskalirajućem sukobu sa Iranom, javlja Telegraf. Kancelarija javnog tužilaštva izdala je saopštenje u kojem upozorava na „objavljivanje ili širenje glasina i informacija iz nepoznatih izvora“.

U saopštenju se navodi da takve radnje mogu izazvati "zbrku i naneti štetu bezbednosti i stabilnosti društva", te da je "širenje glasina zločin". Ovo upozorenje podstaklo je neke influensere da uklone snimke sa svojih naloga. Jedna lajfstajl influenserka, koja ima milione pratilaca, izbrisala je video zapaljenih krhotina ispred svog stana.

"Vlasti Dubaija žele da kontrolišu narativ, to je sigurno. Ovde postoje stroga pravila o tome šta smeš da kažeš", rekla je za Telegraf i dodala da je uklonila snimak "iz poštovanja prema pravilima UAE“ nakon što je shvatila da korisnici društvenih mreža "moraju biti veoma oprezni sa onim što govore".

Restriktivni zakoni o govoru

Politikolozi ističu da režim održava čvrstu kontrolu nad narativom putem strogih zakona koji vlastima omogućavaju da neistomišljenike stave iza rešetaka. Vlasti su poručile da objave koje se smatraju štetnim za „javni red“ ili ugled države mogu dovesti do novčanih kazni do 77.000 dolara, pa čak i zatvora. Rada Stirling, advokatica za ljudska prava i osnivačica organizacije Ditajnd in Dubai, rekla je da UAE ima „neke od najrestriktivnijih zakona o govoru na svetu“. Njegovo zakonodavstvo o sajber-kriminalu kriminalizuje svaki onlajn sadržaj koji se smatra štetnim za ugled države.

"Formulacija zakona namerno je široka, što znači da se gotovo sve kritično prema vladinoj politici ili regionalnom sukobu može protumačiti kao zločin. Posetioci su posebno ranjivi jer često pretpostavljaju da su zaštićeni standardima slobode govora svoje matične zemlje. Nisu," izjavila je Stirling.

Njena organizacija pomogla je brojnim stranim državljanima koji su bili krivično gonjeni zbog objava na društvenim mrežama.

Dubai - prestonica influensera

Dubai je poznat kao svetska prestonica influensera, a procenjuje se da ih u gradu živi oko 50.000, uživajući status oslobođenja od poreza i druge pogodnosti. Država nudi desetogodišnju "zlatnu vizu" namenjenu upravo njima, a finansira i inicijativu Krijejtors HQ, koja im pruža sve - od prostora za snimanje do poslovnog umrežavanja. Influenseri koji žele da unovče svoj sadržaj moraju dobiti i vladinu dozvolu. Smatra se da je ovakav sistem podstakao autocenzuru među kreatorima sadržaja.

"U takvom okruženju izrazito pozitivan prikaz života u UAE ne bi trebalo da iznenadi. Kada kritika nosi rizik od zatvora, ljudi brzo nauče šta smeju, a šta ne smeju da kažu."

