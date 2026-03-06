Slušaj vest

Petak donosi vedro vreme bez oblačnosti, uz maksimalnu temperaturu od 17 stepeni. Jutro je bilo hladno 4 svega 4 stepena, uz RealFeel 2. Indeks svetlosti je čak 10 - veoma svetlo.

Uz udare vetra do 26 km/h, organizam dobija snažnu stimulaciju.

Kod osetljivih osoba to može izazvati:

- ubrzan puls
- nemir
- plitko disanje
- kasnije uspavljivanje

Svetlost ubrzava rad nervnog sistema, dok vetar dodatno podiže budnost.

Ko je danas u fokusu

- anksiozne osobe
- srčani bolesnici
- ljudi skloni paničnim napadima
- osobe sa problemom sa snom

Emocionalni ton dana
Petak nosi energiju i euforiju, ali kod nekih i preopterećenost stimulacijom.

Mikro-savet dana
Smanjite unos kofeina i uveče izbegavajte jaku rasvetu i ekrane kako biste stabilizovali nervni sistem.

(Kurir.rs/Ona.rs)

