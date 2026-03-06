Petak podiže energiju, ali može poremetiti san: Ako vam danas srce lupa brže - svetlo i vetar imaju veze s tim!
Petak donosi vedro vreme bez oblačnosti, uz maksimalnu temperaturu od 17 stepeni. Jutro je bilo hladno 4 svega 4 stepena, uz RealFeel 2. Indeks svetlosti je čak 10 - veoma svetlo.
Uz udare vetra do 26 km/h, organizam dobija snažnu stimulaciju.
Kod osetljivih osoba to može izazvati:
- ubrzan puls
- nemir
- plitko disanje
- kasnije uspavljivanje
Svetlost ubrzava rad nervnog sistema, dok vetar dodatno podiže budnost.
Ko je danas u fokusu
- anksiozne osobe
- srčani bolesnici
- ljudi skloni paničnim napadima
- osobe sa problemom sa snom
Emocionalni ton dana
Petak nosi energiju i euforiju, ali kod nekih i preopterećenost stimulacijom.
Mikro-savet dana
Smanjite unos kofeina i uveče izbegavajte jaku rasvetu i ekrane kako biste stabilizovali nervni sistem.
