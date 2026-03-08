Slušaj vest

Video koji se poslednjih dana ubrzano širi društvenim mrežama prikazuje prizor koji bi većini ljudi izazvao neprijatnost. U pitanju je stan koji je potpuno preplavljen golubovima, njihovim perjem i izmetom. Prozori su širom otvoreni, a prostor izgleda kao da su ga ptice pretvorile u svoje sklonište.

Ovaj nesvakidašnji prizor dočekao je vlasnika stana koji se u njega vratio tek nakon tri godine odsustva. Ono što dodatno iznenađuje jeste činjenica da je stan sve to vreme bio ostavljen sa otvorenim prozorom, i to u gradu gde su zime izuzetno surove i temperature često padaju daleko ispod nule.

Stan pretvoren u improvizovani golubarnik

Prema objavi koja se pojavila na društvenoj mreži Iks i brzo postala viralna, stanovnik ruskog grada Vorkuta nakon višegodišnjeg izbivanja vratio se u svoj dom i zatekao potpuno neočekivanu situaciju. Dok je bio odsutan, kroz otvoreni prozor u stan je ušlo na stotine golubova koji su prostor pretvorili u svojevrsni golubarnik. U prostorijama su ostali brojni tragovi njihovog dugog boravka - podovi, nameštaj i zidovi prekriveni su perjem, ptičjim izmetom i ostacima koji jasno pokazuju da su ptice tu boravile duže vreme.

Grad poznat po ekstremnoj hladnoći

Vorkuta je grad koji se nalazi u Rusiji, u Republici Komi, zapadno od planinskog masiva Urala. Poznat je po jednoj od najhladnijih klima u Evropi i teškim uslovima života. Naselje je nastalo oko rudnika uglja u Pečorskom ugljenom basenu i danas predstavlja jedan od najupečatljivijih primera gradova koji opstaju uprkos ekstremnim prirodnim uslovima. Vorkuta je među najvećim gradovima severno od Arktičkog kruga, a ujedno se smatra i najhladnijim gradom u Evropi. U ovom području zabeležene su temperature koje mogu pasti i do minus 52 stepena Celzijusa.

Misterija otvorenog prozora

Zbog tako ekstremne klime mnoge je zbunilo pitanje zašto je vlasnik stana uopšte ostavio prozor otvoren tokom višegodišnjeg odsustva. Upravo ta okolnost verovatno je omogućila pticama da uđu i nastane se u stanu. U komentarima na društvenim mrežama mnogi su isticali surovost vremenskih uslova u ovom gradu i pitali se kako su golubovi uopšte uspeli da opstanu u takvoj hladnoći.

Jedan korisnik pretpostavio je da je stan sa otvorenim prozorom možda predstavljao jedino mesto gde su ptice mogle pronaći relativno zaklonjen prostor, dok je drugi primetio da su temperature u Vorkuti toliko niske da bi čak i najotpornijim zimskim pticama boravak napolju mogao predstavljati veliki izazov.

