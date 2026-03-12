Slušaj vest

Ljudi koji uvek imaju spreman odgovor i sve im je odmah na vrhu jezika često ostavljaju utisak da su pametniji od onih koji prvo zastanu i promisle pre nego što progovore. Ipak, istraživanja pokazuju da to često nije tačno. Jedno istraživanje iz 2022. godine otkrilo je da su osobe koje nakratko zastanu pre odgovora zapravo često veoma inteligentne.

Navike koje otkrivaju inteligenciju

Iako se inteligencija ne može prepoznati na prvi pogled, neke navike koje deluju neobično ili čak pomalo iritantno mogu zapravo ukazivati na visok nivo inteligencije, piše YourTango.

Pauza pre odgovora - često pogrešno tumačena

Jedna osobina inteligentnih ljudi koja se često pogrešno shvata jeste upravo pauza pre nego što odgovore. Kako objašnjava psiholog dr. Mark Travers, oni ne zastaju zato što ne znaju šta da kažu, već zato što su svesni da prvi odgovor koji im padne na pamet nije nužno i najbolji.

Pauza u govorenju znak je visokog IQ Foto: Profimedia

Takvo ponašanje ponekad izaziva negativne reakcije. Na primer, duža pauza na poslovnom sastanku, posebno kada je vreme ograničeno, može ostaviti utisak da je osoba spora, zbog čega drugi mogu posumnjati u njene sposobnosti. Američka psihološka asocijacija navodi da se odgovori ljudi koji zastanu, makar i na nekoliko sekundi, često doživljavaju kao manje iskreni i uverljivi nego kada odgovore odmah. Istraživanja pokazuju da mnogi ovakvu pauzu tumače kao znak neiskrenosti, što je jedan od razloga zašto se ova navika često potcenjuje.

Pauza kao znak promišljenosti

I pored ovakvih pogrešnih utisaka, istraživanje iz 2022. godine jasno pokazuje da pauza pre govora može biti znak intelektualne snage. Kako ističe Travers, viša inteligencija povezana je sa većom sklonosti da se zastane, nadvlada početni impuls i uključi u promišljeno zaključivanje, naročito kod složenih ili na prvi pogled nelogičnih problema. Inteligentni ljudi često deluju sporije upravo zato što pažljivo prate sopstveni misaoni proces.

Pauza u govoru može biti i moćan alat kojim govornik drži pažnju publike i kontroliše prostor, što je posebno korisno u javnom nastupu. U tom slučaju, važno je da pauza bude kratka, jer preduga pauza može izazvati nelagodnost ili negativnu reakciju publike. Sve je, zapravo, stvar mere: prekratka pauza može odavati utisak ishitrenosti, a preduga – nesigurnosti.

Pauza u govorenju znak je visokog IQ Foto: Profimedia

Tačnost važnija od brzine

Iako okolina osobu koja često zastaje može smatrati slabijim komunikatorom, nauka nudi drugačije tumačenje. Pauze su korisne jer podstiču aktivno slušanje, pomažu u regulisanju emocija i doprinose samopouzdanju i jasnoći izražavanja. Osim toga, kada zastanemo pre nego što odgovorimo, dajemo mozgu priliku da obradi ono što je rečeno, umesto da reaguje automatski. U psihološkom smislu, reč je o obradi informacija i promišljenijem načinu komunikacije.

Kako zaključuje Travers, viša inteligencija povezana je i sa izraženijom sposobnošću uočavanja grešaka. Takve osobe su opreznije kada je reč o mogućim propustima, pa svesno usporavaju kada je važnije biti tačan nego brz. Nedostatak ovog pristupa je što nije uvek najprikladniji u okruženjima gde se najviše ceni brzina.

Iz kognitivne perspektive, sposobnost da se uzdržimo od preuranjenog odgovora predstavlja snagu. To pokazuje um kome su tačnost i smisao važniji od same brzine.

Pogledajte video: Nebojša ima IQ 203