Dnevni horoskop za 7. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje ove subote.

OVAN

Ukoliko ste zainteresovani za poboljšanje finansija u smislu dobijanja kredita ili novca od sponzora, najbolje je da današnji dan iskoristite za pregovore i apliciranje. Tajna veza je aktuelna i maksimalno ste joj posvećeni. Osećate se dobro.

BIK

Prilično ste pragmatični i tačno znate koji su vam ciljevi. Svoje planove realizujete bez ikakvog zastoja. U kontaktu ste sa osobom koju ste skoro upoznali. Ne pominjete vezu, mada o tome razmišljate. Zdravlje je solidno.

BLIZANCI

Fokus je na novcu. Očekuje vas priliv sredstava, što vam puno znači, tako da se opuštate. Posvećeni ste tajnoj vezi. Ne razmišljate o budućnosti, želite samo da uživate u vezi. Zdravstveno stanje je stabilno.

RAK

Komunikacija vam je jača strana. Na poslovnom sastanku postižete uspeh zahvaljujući upornosti, dobroj ideji i pažljivom naglašavanju činjenica. Zainteresovani ste za trudnoću. Želite da to partner prvi pomene. Osećate se dobro.

LAV

Očekuju vas problemi vezani za zakon, zbog čega ćete prvo biti nervozni, a kasnije zabrinuti. Prezadovoljni ste vezom. Nudite partneru da je ozvaničite. Leđa vas bole. Bilo bi dobro da manje sedite, a da ste više fizički aktivni.

DEVICA

I pored truda, evidentno je da neke poslove ne uspevate da pokrenete. Problem je što ste ostali bez novih ideja. Bračni partner vam se posvećuje, ali vama je posao bitniji od njega. Na polju zdravlja očekuju vas problemi sa cirkulacijom.

VAGA

Za vas poslovne obaveze nisu kuluk, nego zadovoljstvo. Smatrate da na taj način ispoljavate svoj potencijal i kreativnost. Nezadovoljni ste vezom i imate utisak da vas partner guši. Zdravstveno stanje vam je solidno.

ŠKORPIJA

Očekuju vas novi poslovni zadaci koji uključuju saradnju sa strancima. Prilično ste iznenađeni jer saradnja teče glatko, bez ikakvih problema. Zadovoljni ste emotivnom sferom i imate utisak da će veza večno trajati. Odlično se osećate.

STRELAC

Očekuje vas uobičajeni radni dan bez ikakvih teškoća. Sve obaveze doživljavate kao rutinu. Zadovoljni ste vezom i razmišljate o braku, ali još uvek niste spremni da to pomenete partneru. Osećate se dobro.

JARAC

Finansije su vam vrlo bitne. Ovo je odličan dan za traženje povišice. U slučaju pregovora sa strancima, finansije su sastavni deo razgovora. Emotivno ste zadovoljni i gledate da što više budete s voljenom osobom. Zdravlje je stabilno.

VODOLIJA

U potpunosti ste koncentrisani i fokusirani na poslovne obaveze. Zadovoljni ste jer je sve pod kontrolom i teče po planu. Očekuje vas susret sa simpatijom, mada niste spremni da inicirate vezu. Zdravlje je solidno.

RIBE

Očekuje vas poslovni sastanak, za koji ste se odlično spremili. Dobili ste poverljive informacije koje koristite radi postizanja cilja. Imate jaku potrebu za bliskošću s partnerom. Zdravstveno stanje je solidno.

