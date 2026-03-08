Slušaj vest

Dnevni horoskop za 8. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Izbegavajte kontakte s predstavnicima medija ili ih bar odložite pošto bi mogli prilično loše da se završe po vas. Ukoliko ste u braku, postoji osoba koja pokušava da osvoji vašeg partnera. Zdravlje je solidno.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao se odvija regularno, bez ikakvih teškoća. Pravite nove poslovne planove. Počinjete da razmišljate o započinjanju privatnog biznisa. U redovnom ste kontaktu sa simpatijom. Pasivni ste i čekate inicijativu druge strane. Osećate se dobro.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U slučaju da ste privatnik, konačno rešavate pravna pitanja koja su vas dugo mučila, a očekuje vas konačno i sudsko rešenje u vašu korist. Prezadovoljni ste vezom i u potpunosti joj se posvećujete. Zdravlje je solidno.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas povećan obim posla, ali se ubacujete u brzinu i sve uspevate da odradite. Zainteresovani ste za brak ili vanbračnu zajednicu, ali partner to nikako da pomene. Zdravstveno stanje je stabilno.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao se ne razvija onako kako ste planirali. Zbog poslovnih teškoća dolazi do odlaganja planova. Imate tajnu simpatiju i maksimalno uživate u flertu. Trudite se da niko, sem simpatije, ne primeti vaša osećanja. Čuvajte srce.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Očekuju vas neplanirani problemi, zbog čega nećete biti u mogućnosti da završite sve obaveze do kraja. Bračni partner uporno pokušava da skrene vašu pažnju na sebe. Neraspoloženi ste.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Oblast privatnog biznisa je loše prikazana. Ukoliko ste privatnik, suočavate se s teškoćama koje usporavaju proces rada. U fazi ste flerta. Imate utisak da je bezazlen, a u suštini ste zagrejani više nego što sebi priznajete. Osećate se dobro.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovna situacija je stabilna. Sve držite pod kontrolom, što vam odgovara. Emocije su vam žestoko proradile, tako da se trudite da što više vremena provedete s drugom polovinom. Zdravstveno stanje je stabilno.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ukoliko ste privatnik, zainteresovani ste za poslovnu saradnju sa inostranim partnerima i konačno uspostavljate komunikaciju s njima. Planirate kraći put s voljenom osobom. Zdravlje je stabilno.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Trudite se da poboljšate finansije. Ukoliko ste privatnik, zadovoljni ste kako se posao razvija. Niste u potpunosti otvoreni i spontani u vezi, kao ni vaš partner. Potrebno je da radite na razvoju odnosa. Raspoloženje je u padu.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Na poslu vas očekuju problemi koje nećete uspeti u potpunosti da rešite. To će prilično da vas oneraspoloži. Komunikacija sa simpatijom je prisutna i dalje, ali niko ne pominje vezu. Prilično ste neraspoloženi.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Odličan je dan za susret s predstavnicima medija, a razlog će biti vaš poslovni uspeh. Partner i vi niste na istoj liniji: dok je on zainteresovan za intelektualnu razmenu, vama je neophodna emotivna. Zdravstveno stanje je stabilno.