Dnevni horoskop za 8. mart: Vage očekuje poteškoća na poslu, Jarčevi se bave finansijama, a Device...
Dnevni horoskop za 8. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje poslednjeg dana u nedelji.
OVAN
Izbegavajte kontakte s predstavnicima medija ili ih bar odložite pošto bi mogli prilično loše da se završe po vas. Ukoliko ste u braku, postoji osoba koja pokušava da osvoji vašeg partnera. Zdravlje je solidno.
BIK
Posao se odvija regularno, bez ikakvih teškoća. Pravite nove poslovne planove. Počinjete da razmišljate o započinjanju privatnog biznisa. U redovnom ste kontaktu sa simpatijom. Pasivni ste i čekate inicijativu druge strane. Osećate se dobro.
BLIZANCI
U slučaju da ste privatnik, konačno rešavate pravna pitanja koja su vas dugo mučila, a očekuje vas konačno i sudsko rešenje u vašu korist. Prezadovoljni ste vezom i u potpunosti joj se posvećujete. Zdravlje je solidno.
RAK
Očekuje vas povećan obim posla, ali se ubacujete u brzinu i sve uspevate da odradite. Zainteresovani ste za brak ili vanbračnu zajednicu, ali partner to nikako da pomene. Zdravstveno stanje je stabilno.
LAV
Posao se ne razvija onako kako ste planirali. Zbog poslovnih teškoća dolazi do odlaganja planova. Imate tajnu simpatiju i maksimalno uživate u flertu. Trudite se da niko, sem simpatije, ne primeti vaša osećanja. Čuvajte srce.
DEVICA
Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Očekuju vas neplanirani problemi, zbog čega nećete biti u mogućnosti da završite sve obaveze do kraja. Bračni partner uporno pokušava da skrene vašu pažnju na sebe. Neraspoloženi ste.
VAGA
Oblast privatnog biznisa je loše prikazana. Ukoliko ste privatnik, suočavate se s teškoćama koje usporavaju proces rada. U fazi ste flerta. Imate utisak da je bezazlen, a u suštini ste zagrejani više nego što sebi priznajete. Osećate se dobro.
ŠKORPIJA
Poslovna situacija je stabilna. Sve držite pod kontrolom, što vam odgovara. Emocije su vam žestoko proradile, tako da se trudite da što više vremena provedete s drugom polovinom. Zdravstveno stanje je stabilno.
STRELAC
Ukoliko ste privatnik, zainteresovani ste za poslovnu saradnju sa inostranim partnerima i konačno uspostavljate komunikaciju s njima. Planirate kraći put s voljenom osobom. Zdravlje je stabilno.
JARAC
Trudite se da poboljšate finansije. Ukoliko ste privatnik, zadovoljni ste kako se posao razvija. Niste u potpunosti otvoreni i spontani u vezi, kao ni vaš partner. Potrebno je da radite na razvoju odnosa. Raspoloženje je u padu.
VODOLIJA
Na poslu vas očekuju problemi koje nećete uspeti u potpunosti da rešite. To će prilično da vas oneraspoloži. Komunikacija sa simpatijom je prisutna i dalje, ali niko ne pominje vezu. Prilično ste neraspoloženi.
RIBE
Odličan je dan za susret s predstavnicima medija, a razlog će biti vaš poslovni uspeh. Partner i vi niste na istoj liniji: dok je on zainteresovan za intelektualnu razmenu, vama je neophodna emotivna. Zdravstveno stanje je stabilno.