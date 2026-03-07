Slušaj vest

Dve Ruskinje, majka i ćerka, uplovile su u romantične veze sa muškarcima iz Afrike, verujući u iskrenost njihovih osećanja, ali iskustvo se završilo bolno i razočaravajuće.

Putovanje iz Irkutska do Zanzibara

Kada je sve počelo 2021. godine, majka Ala Kolegova imala je 43 godine, a ćerka Julija 21. Živeli su u Irkutsku i voleli da putuju. Iako nisu imali mnogo novca, odlučile su da prodaju svoj dvosoban stan i presele se u toplije krajeve na ostrvo Zanzibar u Tanzaniji.

Već drugog dana u restoranu upoznale su Vovu (pravog imena Salim) i Nikitu (pravog imena Džum), koji su organizovali mini-ture za turiste i govorili ruski. Ala je započela vezu sa Vovom, Julija sa Nikitom. Četvoro njih provodilo je vreme plivajući sa delfinima, obilazeći ostrvo i uživajući u romantičnim trenucima.

Meseci idile i romantika

Tokom nekoliko meseci proveli su se u luksuzu – slavili rođendane, Novu godinu, 8. mart, iznajmljivali čamce, šetali i kuvali zajedno. Ala i Julija su čak pokrenule kanal na video platformi i počele učiti svahili. Ljubavnici su činili da sve izgleda idilično i romantično.

Foto: Instagram

Neočekivani kraj

Međutim, 24. marta im je istekla viza i morale su da se vrate u Rusiju. Planovi da Vova i Nikita dođu u Irkutsk nisu uspeli zbog birokratskih problema sa pasošima. Nakon povratka, majka i ćerka su na društvenim mrežama izrazile ljutnju i razočaranje. Ispostavilo se da su ljubavnici zapravo želeli samo da izvuku novac od njih i cinično ih napustili.