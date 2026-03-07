Slušaj vest

Putnica Ana Nikolas preselila se u Australiju iz Velike Britanije pre više od godinu dana, ali je sada iskreno progovorila o realnosti života . U snimku objavljenom na njenom TikTok nalogu rekla je da želi otvoreno da podeli sa čime se zaista borila tokom prve godine.

„Pomislila sam, zašto ne bih imala otvoren, iskren i sirov razgovor o stvarima sa kojima sam se zaista mučila tokom ove godine“, rekla je.

Dodala je da na njenom TikToku često izgleda kao da je preseljenje u Australiju savršeno iskustvo.

„Mislim da mnogi veruju da mogu samo da spakuju stvari, presele se u novu zemlju i odmah dobiju čudesan novi život, pun sunca i sreće“, rekla je.

„Ali surova realnost je da to najčešće nije uvek tako i morate biti spremni da će stvari ponekad biti izazovne.“

ana Nikolas Foto: tiktok/@annanicholass

Osećaj usamljenosti

Iako svako ima drugačije iskustvo, jedna od prvih stvari sa kojima se suočila bio je osećaj izolacije.

Iako voli da provodi vreme sama, preseljenje na Gold Coast u Australiji sa partnerom nije bilo lako. Dok je njen partner brzo našao posao, ona je mesec dana tražila posao i, kako kaže, bila „odbijana iznova i iznova“, što je kod nje izazvalo krizu identiteta.

„Nisam ovde poznavala nikoga osim jedne osobe, sa kojom sam sada veoma bliska. Ali tada nismo bile toliko bliske i zaista nisam imala nikoga“, objasnila je.

„Pitala sam se šta radim ovde, zašto me niko ne prihvata i gde grešim.“

Dodala je da ljudi koji dolaze u Australiju na radnu vizu na godinu ili dve, samo da bi radili i putovali, mogu imati drugačije iskustvo.

Finansijska neizvesnost

Drugi problem bio je novac. Kod kuće je imala stabilan prihod i tačno je znala koliko novca ima svakog meseca. U Australiji je, međutim, često radila smenski posao, pa su joj prihodi varirali, što joj je stvaralo stres.

„Bukvalno ništa ne možete da planirate jer ne znate koliko ćete zaraditi, a ta neizvesnost je užasna“, rekla je.

Daljina od porodice

Treći izazov bila je velika udaljenost od porodice i prijatelja, posebno zbog vremenske razlike. Istakla je da morate da se potrudite da održite prijateljstva kod kuće, kako se ne biste udaljili.

Jedan od trenutaka kada je najviše osetila tu udaljenost bio je kada je njen partner doživeo „veoma čudnu i ozbiljnu nesreću“.

„Brinula sam o njemu neko vreme. To je bilo jako teško, naročito jer nismo imali mnogo ljudi oko sebe. Srećom, imali smo jedno drugo“, rekla je.

Ana Nikolas se preselila u Australiju Foto: tiktok/@annanicholass

Poređenje sa drugima

Kao poslednji izazov navela je poređenje sa ljudima kod kuće, koji su u potpuno drugačijoj fazi života.

„Kada se preselite u drugu zemlju i počnete sve iz početka, zapravo ponovo gradite sebe, svoje iskustvo i život“, objasnila je.

Ipak, uprkos svim izazovima, Ana kaže da obožava Australiju i da ne bi promenila svoju odluku ni za šta na svetu.

„Važno je da imate dobru mrežu podrške i da samo nastavite dalje, jer će se na kraju isplatiti“, poručila je.