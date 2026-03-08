Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Hodajte oprezno kroz nove projekte; jedna mala greška može da pokvari celu sliku. Mudro je potražiti savet iskusnijih kolega i izbeći nepotrebne sukobe. Ponekad je popuštanje put do pobede.

Ljubav: Vaša pažnja bi mogla da skrene prema nekome ko zrači autoritetom i moći. Ta osoba bi mogla da postane i ključni saveznik u ostvarenju vaših najsmelijih ambicija. Samci, pripremite se za razgovor koji menja perspektivu i budi duboko poštovanje, ali i ozbiljnu hemiju.

Zdravlje: Vaš fokus seli se na brigu o drugima, ali ne zaboravite sebe. Vreme je za sistematski pregled ili preventivne preglede. Slušajte signale koje vam telo šalje pre nego što postanu glasni.

Najbolji dan: 10. marta

Najlošiji dan: 13. marta

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Informacije koje dospeju do vas biće pravo malo blago za vaš ugled. Medijski delatnici i kreativci sada imaju priliku da zabljesnu – uspeh vam doslovno kuca na vrata, samo ih otvorite.

Ljubav: Opijeni ste emocijama i spremni na sve kako biste zaštitili svoj mir, ali prošlost kuca na vrata. Susret s bivšom ljubavlju mogao bi da zapali stare iskre i testira vašu odlučnost. U dugim vezama i brakovima pripazite na tišinu koja razdvaja; ponekad je jedan iskren razgovor dovoljan da sruši zidove.

Zdravlje: Sportske aktivnosti i aktivan društveni život vraćaju vam osmeh. Ako imate plan o transformaciji linije, sada je idealan trenutak za akciju – istrajnost vam je jača strana ove nedelje.

Najbolji dan: 14. mart

Najlošiji dan: 8. mart

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ideje se možda teže rađaju, ali ne odustajte od započetog. Imate dovoljno unutrašnje vatre da dovršite sve započeto. Ne rušite stare mostove dok ne izgradite nove, budite strpljivi arhitekta.

Ljubav: Na pomolu su strastvene priče koje prkose pravilima i konvencijama. Ipak, znatiželja bi mogla da vas odvede na tanak led i u opasne ljubavne trouglove. Pre nego što zakoračite u nepoznato, zapitajte se jeste li spremni na posledice koje takva igra donosi vašem srcu, ali i ugledu koji ste dugo gradili.

Zdravlje: Vaše raspoloženje direktno zavisi od kvaliteta odnosa s najbližima. Ako su porodične veze zategnute, i vi ćete se osećati iscrpljeno. Potražite mir u zajedništvu i iskrenoj podršci voljenih.

Najbolji dan: 9 mart

Najlošiji dan: 11. mart

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Planetarna ubrzanja donose vam nove prilike putem telefona ili mejla. Za najbolje plaćene poslove moraćete da se izborite sami, ali s vašom trenutnom energijom, konkurencija nema nikakve šanse.

Ljubav: Intuicija vas upozorava na oprez. Ne nasedajte na slatkorečive laskavce čiji šarm krije neiskrene namere. Dok u brakovima napetost raste, samci moraju dobro da otvore oči. Držite se realnosti i ne dozvolite da vas nečija prividna savršenost zavara – pravoj ljubavi ne trebaju filteri ni laži.

Zdravlje: Mirisne kupke, tiha muzika i dobra knjiga vaša su formula za mentalnu ravnotežu. Iako koncentracija može povremeno da vam "pobegne", fizički ste u vrhunskoj formi i spremni za sve napore.

Najbolji dan: 8 mart

Najlošiji dan: 13. mart

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Aktivno se uključite u projekte i preuzmite kormilo odgovornosti. Ključ uspeha leži u pohvali kolega i pozitivnom pristupu. Nađite zlatnu sredinu i videćete kako se vrata sama otvaraju.

Ljubav: Samci bi mogli da upoznaju nekoga ko stiže iz daleka, posvećenog karijeri i visokim ciljevima. Taj susret doneće vam intelektualni podsticaj koji ste dugo tražili. Uživajte u osećaju da vladate situacijom, dok vaša toplina topi led kod onih koji su vam se do juče činili nedostižnima.

Zdravlje: Intenzivan ritam dana traži protivtežu u mirnim večerima. Unutrašnji nemir može da vam ukrade san, pa posegnite za laganim čajevima i opuštanjem. Ne ignorišite potrebu tela za dubokim resetom.

Najbolji dan: 10. mart

Najlošiji dan: 9. mart

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Privremeno zahlađenje odnosa s nadređenima može da uspori vaše planove, ali to nije razlog za odustajanje. Naoružajte se strpljenjem i čekajte svoj trenutak; kriza je samo prolazna stanica.

Ljubav: Dok oni u braku prolaze kroz buru uočavanja razlika, njihova temeljna povezanost ostaje čvrsta i nepokolebljiva. Svađe će biti samo začin koji pročišćava vazduh. Samci, očekuje vas neko poseban – dozvolite sebi malo više spontanosti i videćete kako se kockice slažu same od sebe.

Zdravlje: Pritisak raste, ali vaš pozitivan duh je neprobojan štit. Ipak, ne testirajte granice izdržljivosti. Posebno pripazite na probavu i birajte lagane obroke kako biste sačuvali vitalnu energiju.

Najbolji dan: 14. mart

Najlošiji dan: 12. mart

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Informacije će pljuštati sa svih strana, pa bi koncentracija mogla da vam bude na iskušenju. Ovo je nedelja odluka – neka partnerstva će procvetati, dok će druga pokazati svoje pravo, razočaravajuće lice.

Ljubav: Umesto da analizirate partnerove mane, posegnite za tolerancijom – to je jedini recept za izbegavanje nepotrebnih turbulencija. Pokažite svoju nežnu stranu i videćete kako se napetost topi u zagrljaju. Emotivno utočište koje sada sagradite, biće vaša najsigurnija baza za sve buduće izazove.

Zdravlje: Svakodnevna uzbuđenja donose povećanu dozu stresa. Distancirajte se od ljudi koji vam crpe energiju i priuštite sebi kraljevski san. Mir je luksuz koji ove nedelje jednostavno morate sebi da priuštite.

Najbolji dan: 11. mart

Najlošiji dan: 13. mart

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Stari problemi odlaze u zaborav, a Merkur vam daje krila za iskorak iz prosečnosti. Bilo da ste u umetnosti ili biznisu, vaše ideje sada imaju snagu da promene pravila igre na tržištu.

Ljubav: Vaša veza zakoračuje u sferu zrelosti i zajedničke gradnje budućnosti. Učestvovanje u partnerovim ambicijama donosi vam novi osećaj bliskosti i svrhe. Iskoristite ovu stabilnu energiju da postavite temelje za godine koje dolaze, jer ljubav je sada vaša najmoćnija pokretačka snaga i inspiracija.

Zdravlje: Počastite svoj organizam detoksom i budite mudri s porocima. Nedelja je stvorena za estetska osveženja i posete stomatologu. Male promene u rutini doneće vam ogroman osećaj zadovoljstva.

Najbolji dan: 8. mart

Najlošiji dan: 12. mart

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nepravda od strane kolega ili šefova mogla bi da vas izbaci iz takta. Ne gurajte probleme pod tepih, već otvorite karte i započnite iskren razgovor. Jasna komunikacija jedini je put do rešenja.

Ljubav: Ljubav na prvi pogled nije samo mit, barem ne za vas ove nedelje. Zaljubljeni će lebdeti u svom svetu mašte, dok će oni u vezama osetiti duboku, gotovo neraskidivu povezanost s partnerom. Svaka zajednička šetnja ili večernji izlazak biće prilika da ponovo otkrijete lepotu zajedništva.

Zdravlje: Osećate nalet snage i izdržljivosti, ali Merkur u Ribama može povremeno da vam zamagli misli. Ne brinite ako se osećate smušeno; to je samo znak da je vašem umu potreban kratki odmor od logike i brojeva.

Najbolji dan: 10. mart

Najlošiji dan: 9. mart

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Vaše ideje nailaze na plodno tlo, a pohvale nadređenih postaju sjajno gorivo za vašu učinkovitost. Kreativci i umetnici osetiće snažan nalet mašte koji će njihova dela učiniti nezaboravnim.

Ljubav: Okolina bi mogla da pokuša da uplete svoje prste u vašu intimu, stoga ostanite verni svom osećaju. Ne dozvolite da primedbe prijatelja ili rodbine poljuljaju vaše poverenje u voljenu osobu. Povodljivost je trenutno vaš najveći neprijatelj – verujte onome što vidite u partnerovim očima!

Zdravlje: Osetljiv period traži oprez u saobraćaju i sportu. Čuvajte zglobove i kičmu, ali ne zaboravite ni na zdravlje zuba. Usporite tempo i budite prisutni u svakom pokretu kako biste izbegli povrede.

Najbolji dan: 14. mart

Najlošiji dan: 11. mart

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Uzmite kormilo odluka u svoje ruke i ne dajte drugima da upravljaju vašim putem. Vaša mentalna bistrina je na vrhuncu, a uverljivost kojom zračite slomiće i najtvrđe poslovne pregovarače.

Ljubav: Strast i entuzijazam su vaši saveznici, a romantična iskra mogla bi da plane na najneočekivanijem mestu – možda baš u javnom prevozu ili tokom obične šetnje. U brakovima se ponovo budi vatra, a zajednički trenuci biće ispunjeni smehom i novim uzbuđenjima.

Zdravlje: Zdravlje vas služi izvrsno, a raspoloženje je zarazno. Bićete duh svake zabave i glavni pokretač smeha. Ipak, dok jurite s jednog druženja na drugo, budite oprezni i pribrani u saobraćaju.

Najbolji dan: 10. mart

Najlošiji dan: 8. mart

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Novo oduševljenje vaš je motor za jačanje pozicija. Verbalna spretnost i snalažljivost pretvoriće svaki izazov u priliku za napredak. Rezultati vašeg truda biće vidljivi i vrlo konkretni.

Ljubav: Nova poznanstva mirišu na flert, a moguća je i veza s osobom koja zrači moći i stabilnošću. Vaš libido vam ne da mira, terajući vas u uzbudljive pustolovine. Prepustite se zovu hormona, ali ostanite svesni svojih granica kako bi užitak bio potpun..

Zdravlje: Iskušenja na tanjiru biće brojna, ali pokušajte da zadržite meru kako biste sačuvali liniju. Šetnje na toplom suncu biće najbolji lek za svaku tegobu. Osećaćete se sve bolje i snažnije.

Najbolji dan: 9. mart

Najlošiji dan: 12. mart

Video: Šta japanski horoskop predviđa za 2026. godinu