Slušaj vest

Na Mediteranu još uvek postoji jedno ostrvo koje nije izgubilo tišinu, prostor i dušu. Ostrvo gde se pejzaži ne menjaju zbog trendova, gde tradicija nije dekor, već način života, i gde priroda i istorija postoje u savršenoj ravnoteži. Gozo je mesto koje vas osvaja polako i kada ga jednom upoznate, ostaje zauvek urezano u sećanju.

Manje, mirnije i zelenije od Malte, Gozo deluje kao njen stariji, mudriji brat. Ostrvo koje ne pokušava da impresionira količinom sadržaja, već kvalitetom doživljaja. Ovde se dolazi da biste usporili, da biste gledali dalje, disali dublje i osetili Mediteran onakav kakav je nekada bio.

Foto: Ustupljene fotografije/ Kulturizam.com

Ostrvo katedrala i monumentalne tišine

Gozo je poznat kao jedno od najreligioznijih područja Mediterana, a njegove crkve nisu samo verski objekti, one su arhitektonske i kulturne tačke identiteta ostrva. Gotovo svako selo ima svoju monumentalnu crkvu, često nesrazmerno veliku u odnosu na broj stanovnika, ali savršeno uklopljenu u pejzaž.

Najimpresivnija je Bazilika Ta’ Pinu, duhovno srce Goza i jedno od najvažnijih mesta hodočašća na Malti. Izolovana među brežuljcima, okružena tišinom i otvorenim prostorom, ova crkva deluje gotovo nestvarno. Njena unutrašnjost, mozaici i svetlost koja se lomi kroz vitraže ostavljaju snažan utisak čak i na one koji nisu religiozni, piše portal kulturizam.

Foto: Ustupljene fotografije/ Kulturizam.com

U Viktoriji, glavnom gradu Goza, nalazi se Katedrala Uznesenja Device Marije, smeštena unutar zidina Citadele. Njena čuvena kupola, koja je zapravo optička iluzija, jedan je od najzanimljivijih detalja sakralne arhitekture na Mediteranu.

Vredi pomenuti i Crkvu Svetog Đorđa u Viktoriji, raskošno ukrašenu, bogatu zlatnim detaljima i umetničkim delima, kao i Rotundu Svetog Jovana Krstitelja, jednu od najvećih kupola u Evropi, vidljivu iz gotovo svakog dela ostrva.

Viktorija i Citadela – srce i duša Goza

U samom centru ostrva nalazi se Viktorija, administrativno, kulturno i istorijsko središte Goza. Grad je živ, ali nikada haotičan. Iznad grada dominira Citadela, masivna tvrđava čija istorija seže još u rimsko doba. Nekada utočište stanovnika ostrva tokom napada gusara i osvajača, danas je simbol izdržljivosti i kontinuiteta. Šetnja njenim zidinama pruža panoramski pogled na čitav Gozo, polja, sela, crkvene tornjeve i more koje ga okružuje.

Foto: Ustupljene fotografije/ Kulturizam.com

Unutar Citadele nalaze se muzej, stare tamnice, katedrala i uske kamene ulice koje pričaju priče o vekovima borbe, vere i opstanka. Ovo je mesto gde se najbolje razume karakter ostrva.

Gozo na filmu: ostrvo koje kamera voli

Zahvaljujući dramatičnim pejzažima, netaknutoj prirodi i autentičnoj arhitekturi, Gozo je decenijama privlačio filmske ekipe iz celog sveta. Najpoznatija produkcija snimana ovde je, naravno, „Igra prestola“. Upravo je na Gozu snimana čuvena scena venčanja Deneris Targarien i Kal Droga, u oblasti Dwejra, na dramatičnim liticama.

Foto: Ustupljene fotografije/ Kulturizam.com

Pored „Igre prestola“, Gozo je bio lokacija za filmove i serije kao što su „Troja“, „Grof Monte Kristo“, „Sudar Titana“, „Odiseja“, kao i brojne evropske produkcije. Ostrvo često „glumi“ antičku Grčku, biblijske predele ili mitske svetove, jer poseduje autentičnost koju je teško rekonstruisati u studiju.

Mitologija i ostrvo nimfe Kalipso

Gozo nije samo istorijski i filmski fascinantan, on je i duboko ukorenjen u mitologiji. Prema Homerovoj „Odiseji“, upravo se ovde nalazilo ostrvo Ogigia, dom nimfe Kalipso, koja je zavela i zadržala Odiseja punih sedam godina.

Pećina nimfe Kalipso, koja gleda na plažu Ramla Bay, i danas nosi ovu legendu. Bez obzira na istorijsku tačnost, energija mesta je snažna. Pogled na more i tišina lako bude maštu i stvaraju osećaj vanvremenskog prostora.

Foto: Ustupljene fotografije/ Kulturizam.com

Gozo se često doživljava kao ostrvo između stvarnosti i mita, mesto gde prestaju granice između istorije, legende i prirode.

Gigantija – trag civilizacije starije od piramida

Na Gozu se nalazi jedno od najfascinantnijih arheoloških nalazišta na svetu. Gigantija, drugi najstariji samostojeći kameni objekat na planeti, stariji čak i od egipatskih piramida. Podignut pre više od 5.500 godina, ovaj megalitski hram svedoči o civilizaciji čije znanje, organizacija i duhovni svet i danas zbunjuju naučnike. Masivni kameni blokovi, neki teški i po nekoliko desetina tona, postavljeni su sa preciznošću koja izaziva divljenje i poštovanje.

Prema lokalnoj legendi, hram su sagradili džinovi, otuda i ime Gigantija, ali ono što je sigurno, jeste da je ovo mesto nosilo snažan ritualni i simbolički značaj. Šetnja kroz ovaj kompleks nije samo susret sa istorijom, već i sa samim počecima ljudske potrebe za verom, zajednicom i smislom. Gigantija nije samo spomenik prošlosti, ona je tiho podsećanje koliko je Gozo duboko ukorenjen u temelje evropske civilizacije.

Foto: Ustupljene fotografije/ Kulturizam.com

Najlepše plaže na Gozu

Gozo osvaja morem koje menja nijanse tokom dana i obalom koja deluje netaknuto i iskreno. Njegove plaže nisu stvorene za masovnu posetu, već za doživljaj, za trenutke tišine, poglede ka horizontu i sporo uživanje u prirodi.

Ramla Bay je najpoznatija plaža na ostrvu i jedna od njegovih najprepoznatljivijih slika. Crvenkasto-zlatni pesak, koji se pod suncem presijava toplim tonovima, stvara snažan kontrast sa dubokim plavetnilom mora. Okružena blagim brežuljcima i zelenim padinama, Ramla pruža osećaj širine i slobode.

Sakrivena među zelenim padinama, San Blas Bay odiše intimnošću i mirom. Do nje vodi strmija staza, ali upravo ta izolacija čuva njen karakter. Tirkizna voda, tišina i prirodno okruženje čine je savršenim mestom za one koji žele da se potpuno isključe i prepuste ritmu ostrva. Uvale oko Dwejre nude sasvim drugačije iskustvo, sirovu, dramatičnu lepotu i jedne od najboljih lokacija za ronjenje na Gozu.

Praktični saveti i savršeno vreme za posetu

Do Goza se dolazi jednostavno, trajektom sa glavnog ostrva Malte, a vožnja traje oko 25 minuta. Već sam prelazak trajektom donosi osećaj promene ritma i atmosfere.

Najbolje vreme za posetu je proleće i rano leto, kao i jesen. Temperature su prijatne, ostrvo je zeleno, a nije preplavljeno posetiocima. Leto donosi više gužvi, ali Gozo i tada ostaje mirniji od Malte. Iznajmljivanje automobila ili skutera olakšava istraživanje, ali Gozo je dovoljno kompaktan da se može doživeti i sporim tempom.

Ono što Gozo izdvaja nije samo lepota, već i mir. Gozo je ostrvo za one koji žele da pobegnu od buke, ali ne i od sadržaja. Za one koji traže dubinu, a ne površni sjaj. Ostrvo koje ne nudi spektakl, već ravnotežu.

I upravo u tome leži njegova tajna. Gozo ne pokušava da bude najbolje od mediterana. On jednostavno jeste njegova najčistija, najtiša i najautentičnija verzija.

Video: Ostrvo na kom se ne nose maske