Slušaj vest

Nova generacija influensera na društvenim mrežama postala je popularna i počela da zarađuje milione parodirajući život superbogatih, pretvarajući satiru o luksuzu u uspešan poslovni model.

Pre deset godina emisija "Rich Kids of Instagram" izazvala je šok među gledaocima prikazujući život mladih bogataša koji su na društvenim mrežama demonstrirali privatne avione, jahte i raskošne zabave. Danas se pojavio novi trend – influenseri koji taj svet ne prikazuju ozbiljno, nego ga ismevaju.

Foto: Eibner-Pressefoto/Annika Graf / imago sportfotodienst / Profimedia

Upravo zahvaljujući humoru i satiri mnogi od njih danas imaju milione pratilaca, unosne saradnje s brendovima i sopstvene poslovne projekte.

Jedan od najpoznatijih među njima je Gstaad Guy, influenser koji svoj pravi identitet drži u tajnosti. Njegovi videi, u kojima glumi bogate pripadnike međunarodnog džet-seta, doneli su mu čak 1,7 miliona pratilaca. U skečevima se pojavljuje kao nekoliko likova, među kojima su Constans, imućni četrdesetogodišnjak koji dane provodi na jahtama i putuje u luksuzna skijališta poput Sent Morica, i Kolton, njegov razmaženi rođak iz generacije Z.

Ironično, kreator sadržaja nikada nije ni posetio švajcarski Gštad kada je pokrenuo profil, a danas ga upravo ti videi vode na velike događaje poput Grand Prixa, na govore na univerzitetima poput Harvarda, pa čak i na naslovnice časopisa. Popularnost mu je omogućila i pokretanje luksuznog brenda nakita "Poubel", koji je nedavno imao pop-ap prodavnicu u londonskom Selfridžesu.

Sličan uspeh postigao je i Aris Jeger (25) iz Njujorka, koji je prikupio 1,4 miliona pratilaca zahvaljujući svom humorističnom liku The European Kid. U njegovim videima ovaj stereotipni bogati mladić tvrdi da doručkuje kavijar i odbija da uđe u obični taksi jer čeka luksuzni "mercedes". Upravo takvi preterani prikazi života elite privukli su publiku, a Arisu otvorili vrata brojnih ekskluzivnih događaja. Danas vodi i sopstvenu marketinšku firmu "Storytime", koja povezuje brendove s influenserima.

Treći viralni fenomen je Ben Sumadivirija (32), koji na Instagramu ima 1,5 miliona pratilaca nakon što je počeo da glumi sina indonezijskog milijardera. Za razliku od lika koji prikazuje, Ben nije odrastao u luksuzu – radio je različite poslove, uključujući kuvanje i posao kuvara u avionima. Danas, zahvaljujući popularnosti na društvenim mrežama, navodno sklapa šestocifrene ugovore s brendovima, a pokrenuo je i kompaniju "Bobby’s Burgers". Njegovi videi često prikazuju preterane scenarije poput "šopinga s ocem milijarderom" ili pokušaja kupovine celog sela za simboličan iznos.

Trend lažnih bogataša dodatno je pojačao influenser Džej Ma, koji se na internetu predstavlja kao međunarodni student iz Šangaja i navodni naslednik kineskog trgovačkog giganta Alibaba. U njegovim videima dan u životu milijardera uključuje tuširanje luksuznim Balmanovim proizvodima, ulazak u tržne centre uz pratnju telohranitelja i ručak u kafiću inspirisanom Luj Vitonom. Iako su videi snimljeni s dozom ironije, mnogi gledaoci se i dalje pitaju gde se završava šala, a počinje stvarnost.

Prema rečima Gstaad Guya, cilj njegovog sadržaja nije samo ismevanje bogatih, već i komentar o svetu ultrabogatih ljudi i njihovim navikama.

"Komedija je odličan način da se govori o svetu ljudi s velikim bogatstvom – o tome kako troše i kako komuniciraju sa svetom", rekao je jednom prilikom.

Ono što je počelo kao šala na račun luksuznog života danas je postalo ozbiljan posao. Ovi influenseri pokazali su da se čak i parodija na bogatstvo može pretvoriti u unosan poslovni model, dok publika i dalje s velikim interesovanjem prati njihove preterane, ali zabavne prikaze života superbogatih.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Stvari koje sam tražila pre udaje za milionera