Slušaj vest

Mnogi se šale da im je šef psihopata, ali je jedna naučnica sada objasnila kako zaista prepoznati takve osobe na vodećim pozicijama. Profesorka Elena Fernandez del Río sa Univerziteta u Saragosi u Španiji tvrdi da postoje jasni pokazatelji koji otkrivaju da li je vaš poslodavac psihopata, narcis, sadista ili makijavelista. U svom pregledu mračnih osobina ličnosti, objavljenom u Međunarodnoj enciklopediji poslovnog menadžmenta, detaljno je opisala karakteristike svake od njih.

"'Tamna strana' ljudske ličnosti, u celini, odnosi se na sklonost moralno i društveno upitnom ponašanju", napisala je profesorka. "Svaku od ovih mračnih osobina karakterišu specifične karakteristike poput grandioznosti kod narcizma, manipulacije i stvaranja saveza kod makijavelizma, manjka samokontrole kod psihopatije i uživanja u okrutnosti kod sadizma."

Meril Strip u filmu Đavo nosi Pradu Foto: UPI / Newscom / Profimedia

"Vođe s mračnim osobinama u interakcijama deluju bezosećajno, manipulativno, prezahtevno, autoritarno, samodovoljno, distancirano, kritično, arogantno ili preterano usmereno na udovoljavanje drugima", navela je.

Takvo ponašanje, dodaje, dugoročno dovodi do "ozbiljnih međuljudskih sukoba". Primeri takvih šefova prepoznatljivi su i u popularnoj kulturi, poput Mirande Pristli iz filma "Đavo nosi Pradu", koja pokazuje izražene narcisoidne i psihopatske osobine, ili gospodina Bernsa iz "Simpsonova", Homerovog pohlepnog i podmuklog šefa.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Simpsons Show

Kako prepoznati psihopatu

Profesorka Fernandez del Río identifikovala je ključne karakteristike svake mračne osobine. Psihopatiju, prema njenim rečima, obeležavaju emocionalna hladnoća, nedostatak samokontrole, impulsivnost i nesavesnost, nestabilan način života i manjak osećaja krivice i kajanja. Psihopatsko ponašanje može uključivati destruktivnost, pa i kriminalne postupke.

Ostale mračne osobine

Narcise najčešće karakterišu preterana samoljubivost, grandioznost i arogancija. Imaju naduvan osećaj sopstvene važnosti, očekuju stalno divljenje i motivisani su ciljevima koji jačaju njihov ego.

Foto: Profimedia

Osobe s izraženim makijavelizmom takmičarski su nastrojene, imaju ciničan pogled na svet i služe se strateškom manipulacijom. Bezosećajne su, fokusirane na održavanje dobre reputacije i sklone stvaranju saveza koji im pomažu da ostvare cilj.

Sadisti, pak, pronalaze zadovoljstvo u nanošenju boli ili poniženja. Uživaju u nadzoru nad drugima i pokazuju agresivno, zastrašujuće ili omalovažavajuće ponašanje.

Uticaj na radno okruženje

Šefovi s ovim karakteristikama mogu snažno da utiču na stavove i ponašanje zaposlenih, objasnila je profesorka Fernández del Río. Dosadašnja istraživanja pokazala su da su makijavelističke vođe povezane s većom emocionalnom iscrpljenošću zaposlenih i manjim zadovoljstvom prilikama za napredovanje.

Foto: Printscreen/ YouTube/ 20th Century Studios

Nadređeni s naglašenim psihopatskim osobinama obično vode timove s nižim zadovoljstvom poslom, slabijim timskim učinkom i lošijom kohezijom. "Neke studije potvrdile su povezanost mračnih osobina i zlostavljačkog ponašanja nadređenih, posebno onih koji imaju izražene makijavelističke ili psihopatske crte", napisala je. "Kod psihopata i sadista naročito treba biti oprezan kada zauzimaju pozicije moći nad drugima."

Kako se nositi s "mračnim vođama"

Profesorka je naglasila da je takve osobine teško otkriti tokom razgovora za posao ili putem upitnika. "Čini se da je ulepšavanje odgovora, kako bi se ostavio bolji utisak, uobičajeno kod kandidata koji pokazuju mračne osobine ličnosti", rekla je.

Kada je reč o upravljanju takvim osobama, ključno je da organizacije jasno poruče da se zlostavljanje neće tolerisati. "Potencijalne žrtve treba podstaći da prijave svako zlostavljačko ponašanje, uz garanciju anonimnosti kako bi se zaštitile od moguće odmazde", napisala je.

Dodala je kako se neke karakteristike mračnih ličnosti mogu kratkoročno smatrati prednostima, na primer u izrazito kompetitivnim okruženjima ili kada je rizik visok, a društvene interakcije ograničene. Ipak, dugoročno su takve osobine štetne. "U organizacijama gde je ključna saradnja i dugotrajan rad, mračne osobine mogu biti ozbiljna prepreka ostvarivanju ciljeva", zaključila je.

Video: Kako uočiti psihopate i sociopate