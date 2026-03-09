Slušaj vest

Dnevni horoskop za 9. mart. Astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko ste privatnik, očekuje vas novo poznanstvo sa osobom za koju ćete odmah shvatiti da vam odgovara kad je poslovna saradnja u pitanju. Uživate u tajnoj vezi i osećate se ispunjeno. Zdravlje je odlično.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prilično ste ambiciozni. S kolegama formulišete poslovne planove i očekujete da dožive veći uspeh. Simpatija i vi ste u stalnom kontaktu, ali nikako da jedno od vas dvoje pomene ulazak u vezu. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Odlazite na službeni put odlično pripremljeni i ugovarate poslovnu saradnju. Prezadovoljni ste sopstvenim rezultatima. Tajna veza je i dalje aktuelna i vi ste emotivno ispunjeni njome. Zdravstveno stanje je solidno.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše najjače oružje je komunikacija. Elokventni ste, ubedljivi, samouvereni i bez ikakvih problema ubeđujete saradnike da se slože s vašim predlozima. Malo ste sumnjičavi kad je reč o vernosti partnera. Zdravlje je stabilno.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kad su određeni poslovi u pitanju, očekuju vas teškoće. To se odnosi na oblast suđenja i uopšte pravnih poslova. Komunikacija sa simpatijom je redovna i bez bitnih promena. Pričuvajte kosti i kolena jer su osetljivi.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Niste prilagodljivi i imate teškoće da prihvatite da su promene normalan deo poslovanja. Ne snalazite se najbolje s tehnologijom. Imate simpatiju s kojom se družite, ali ne pokazujete emocije. Mogući su problemi s pritiskom.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao je ušao u rutinsku fazu. Ne postoje izazovi, a finansijska situacija je zadovoljavajuća. Imate utisak da partner i vi ne gledate na isti način na budućnost veze. Vi razmišljate o deci, a partner ih ne pominje. Zdravlje je stabilno.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Rutinski odrađujete sve obaveze. Na poslu nema nikakvih teškoća. Veoma ste vredni i odgovorni. Voljenoj osobi pokazujete emocije na otvoren i intenzivan način, što joj vrlo prija. Osećate se dobro.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U intenzivnoj ste komunikacija sa strancima i radite na izgradnji osnovne platforme za buduću saradnju. Odlično se slažete s partnerom. Priželjkujete brak. Niste sigurni šta partner misli o tome. Pritisak vam oscilira.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prvenstvo vas zanima poboljšanje finansija. Ukoliko imate bilo kakav sudski spor ili treba da regulišete neko pravno pitanje, očekuje vas uspeh. Emotivno ste ispunjeni i posvećeni drugoj polovini. Mogući su problemi s kostima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas priliv novca - ili od sponzora, ili od banke. Imate simpatiju i na zanimljiv, dvosmislen i provokativan način dajete joj do znanja da vas zanima veza. Drugoj strani prijaju vaše ponašanje i predlog. Posetite stomatologa.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je poslovni put i odlično ste se pripremili. Očekujete, bez lažne skromnosti, da budete uspešni i ostvarite ciljeve. Aktivni ste na društvenim mrežama. Ulazite u kontakt s prilično tajnovitom osobom. Zdravlje je stabilno.