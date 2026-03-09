Slušaj vest

Dnevni horoskop za 9. mart. Astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

  Ukoliko ste privatnik, očekuje vas novo poznanstvo sa osobom za koju ćete odmah shvatiti da vam odgovara kad je poslovna saradnja u pitanju. Uživate u tajnoj vezi i osećate se ispunjeno. Zdravlje je odlično.

BIK

  Prilično ste ambiciozni. S kolegama formulišete poslovne planove i očekujete da dožive veći uspeh. Simpatija i vi ste u stalnom kontaktu, ali nikako da jedno od vas dvoje pomene ulazak u vezu. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI

  Odlazite na službeni put odlično pripremljeni i ugovarate poslovnu saradnju. Prezadovoljni ste sopstvenim rezultatima. Tajna veza je i dalje aktuelna i vi ste emotivno ispunjeni njome. Zdravstveno stanje je solidno.

RAK

  Vaše najjače oružje je komunikacija. Elokventni ste, ubedljivi, samouvereni i bez ikakvih problema ubeđujete saradnike da se slože s vašim predlozima. Malo ste sumnjičavi kad je reč o vernosti partnera. Zdravlje je stabilno.

LAV

  Kad su određeni poslovi u pitanju, očekuju vas teškoće. To se odnosi na oblast suđenja i uopšte pravnih poslova. Komunikacija sa simpatijom je redovna i bez bitnih promena. Pričuvajte kosti i kolena jer su osetljivi.

DEVICA

  Niste prilagodljivi i imate teškoće da prihvatite da su promene normalan deo poslovanja. Ne snalazite se najbolje s tehnologijom. Imate simpatiju s kojom se družite, ali ne pokazujete emocije. Mogući su problemi s pritiskom.

VAGA

  Posao je ušao u rutinsku fazu. Ne postoje izazovi, a finansijska situacija je zadovoljavajuća. Imate utisak da partner i vi ne gledate na isti način na budućnost veze. Vi razmišljate o deci, a partner ih ne pominje. Zdravlje je stabilno.

ŠKORPIJA

  Rutinski odrađujete sve obaveze. Na poslu nema nikakvih teškoća. Veoma ste vredni i odgovorni. Voljenoj osobi pokazujete emocije na otvoren i intenzivan način, što joj vrlo prija. Osećate se dobro.

STRELAC

  U intenzivnoj ste komunikacija sa strancima i radite na izgradnji osnovne platforme za buduću saradnju. Odlično se slažete s partnerom. Priželjkujete brak. Niste sigurni šta partner misli o tome. Pritisak vam oscilira.

JARAC

  Prvenstvo vas zanima poboljšanje finansija. Ukoliko imate bilo kakav sudski spor ili treba da regulišete neko pravno pitanje, očekuje vas uspeh. Emotivno ste ispunjeni i posvećeni drugoj polovini. Mogući su problemi s kostima.

VODOLIJA

  Očekuje vas priliv novca - ili od sponzora, ili od banke. Imate simpatiju i na zanimljiv, dvosmislen i provokativan način dajete joj do znanja da vas zanima veza. Drugoj strani prijaju vaše ponašanje i predlog. Posetite stomatologa.

RIBE

  Pred vama je poslovni put i odlično ste se pripremili. Očekujete, bez lažne skromnosti, da budete uspešni i ostvarite ciljeve. Aktivni ste na društvenim mrežama. Ulazite u kontakt s prilično tajnovitom osobom. Zdravlje je stabilno.

