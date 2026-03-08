Slušaj vest

Jedna mlada žena otvoreno je progovorila o životu u inostranstvu nakon što je odlučila da napusti Škotsku i preseli se u Grčku, ali priznaje da postoji jedna stvar koja je u novom domu potpuno užasava.

Novi život daleko od kuće

Džes (30) danas živi u malom selu udaljenom oko dva sata vožnje od Atine. Iako obožava sunčanu klimu i opušten način života, priznaje da život u inostranstvu ima i svoju mračniju stranu. Na društvenim mrežama podelila je šta najviše voli u Grčkoj, ali i šta joj najviše smeta.

Foto: jesss0422/tiktok

Sunce, more i savršeno vreme Jedna od stvari koje najviše voli jeste vreme.

„Ko ne bi želeo da većinu godine provodi u lepom vremenu? Mogla bih svaki dan da idem na plažu ako hoću i znam da će skoro svaki dan biti topao“, rekla je.

Zahvaljujući stalnom suncu, kaže da joj je svakodnevni život mnogo lakši.

„Veš mogu da operem i osušim u istom danu“, dodala je.

Hrana joj je postala nova opsesija

Džes stalno traži restorane i pekare sa bezglutenskom hranom. Uprkos tome, kaže da je trenutno potpuno „navučena“ na jedno tradicionalno grčko jelo, tačnije svinjski suvlaki.

Foto: jesss0422/tiktok

Ali postoji jedna velika mana

Ipak, nije sve idealno.

U drugom videu priznala je da postoji jedna stvar zbog koje joj život u Grčkoj postaje prava noćna mora – insekti.

„Možda nekima to nije velika stvar, ali za nekoga ko se plaši svake bube na planeti jeste“, objasnila je.

Dodala je da su mnogi insekti ogromni.

„Imala sam bogomoljku na balkonu, neku ogromnu bubu nalik cvrčku koja se zakačila za moj čist veš, a trenutno vodim bitku sa gušterom.“

Najgore je, kaže, to što joj je gušter nedavno ušao u kuću i sakrio se ispod sofe.

„Ne mogu da ga izvučem napolje. Grci kažu da je to ‘srećni gušter’, ali ja se ne osećam baš srećno dok mi šeta po kući“, našalila se.

Snimak postao viralan

Njen video na TikTok brzo je privukao pažnju, skupio je više od 66.000 pregleda, preko 1.400 lajkova i desetine komentara.

Mnogi su priznali da i sami razmišljaju o preseljenju u Grčku.

„Baš bih volela da uradim isto“, napisala je jedna osoba.

Drugi su pitali kakve su mogućnosti za posao i kakav je zdravstveni sistem.

Džes je objasnila da se uvek traže radnici u restoranima i prodavnicama, ali je dodala da ona nije morala da traži posao jer njen partner ima sopstvenu radnju.

Što se tiče zdravstva, kaže da ga još nije koristila, ali je naglasila da se u Grčkoj zdravstvene usluge plaćaju i da nisu besplatne kao u Velikoj Britaniji.