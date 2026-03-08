Slušaj vest

Prema dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde, čuvarka zatvora Tova Noel je istog jutra kada je Džefri Epstajn pronađen obešen u svojoj ćeliji pretraživala Google za termin „latest on Epstein in jail“ (poslednje informarcije o Džefriju Epstajnu u zatvoru).

FBI je u svom izveštaju o internet pretragama Noel naveo da je ona pretražila Džefrija Epstajna u 5:42 ujutro, a potom ponovo u 5:52, svega deset minuta kasnije. Pretrage su jedine koje su posebno označene u dokumentima.

Pre nego što je tražila informacije o Epstajnu, Noel je pretraživala nameštaj, pokazuju zapisi. Sat vremena kasnije, oko 7:00, prijavljen je slučaj da je Epstajn pronađen u nesvesnom stanju u ćeliji, u srčanom zastoju.

Smrt i istraga

Epstajn, koji je tada čekao suđenje za federalne optužbe za trgovinu seksualnim uslugama, prebačen je u bolnicu gde je proglašen mrtvim u 66. godini, a smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo vešanjem.

U istrazi su Noel i njen kolega Majkl Tomas, takođe zadužen za Epstajnovu stražu, privedeni i optuženi za falsifikovanje zapisa o aktivnostima dok su trebali da ga proveravaju svakih 30 minuta. Navodno su u vreme kada se Epstajn obesio, između 22:30 i 6:30, spavali ili surfovali internetom umesto da obavljaju obavezne kontrole. Snimci kamera nisu pokazali nikoga u krilu gde je predator bio sam.

Ishod slučaja

Optužbe protiv Noel i Tomasa su u konačnici odbačene 2021. godine. Tokom izjava pod zakletvom pred DOJ iste godine, Noel je negirala da je učestvovala u smrti Epstajna i odbacila tvrdnje da je pretraživala njegovu biografiju. Rekla je: „Ne sećam se da sam to radila“ i „Ne sećam se da sam ga tražila“.

Materijali DOJ objavljeni su sporadično od kako je Kongres usvojio Epstein Files Transparency Act, koji zahtevao objavljivanje dokumenata iz istrage, ali su mnogi delovi dokumenata redigovani da bi se sakrili lični podaci.

