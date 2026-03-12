Slušaj vest

U Jugoslaviji su ljudi bili skromni i trudili se da napornim radom stvore dom. Prestiž se pokazivao kroz male predmete za koje su plaćali mnogo novca. Tada su ti predmeti bili vredniji od zlata, činili su porodično nasleđe, a vrednost im je samo rasla. Međutim, većina tih stvari danas mnogo manje vredi, ili se jednostavno ne koriste.

Fiksni telefoni

Danas možemo nazvati bilo koga, bilo gde, bilo kada, zahvaljujući modernim pametnim telefonima, koji dosežu čak i najudaljenije delove planete.

Ali, u prošlosti su ljudi koristili javne telefone ili čekali u redovima u javnim pozivnim centrima. Ti centri bili su opremljeni fiksnim telefonima, koje je bilo teško instalirati kod kuće. Ljudi bi se prijavili za prilično skupu instalaciju i čekali godinama. Veza nije bila najbolja - tiha, sa pozadinskom bukom i pucketanjem.

fiksni telefon Foto: Shutterstock

Vitrine

U Jugoslaviji je bilo nemoguće zamisliti pristojan stan bez vitrine. Njihova popularnost dostigla je vrhunac 1980-ih. Ovaj sistem za skladištenje, koji se sastojao od nekoliko ormarića sa prozirnim staklom, bio je izuzetno popularan među stanovništvom.

Kasnije je zavladala pomama za ormarima i nisu bili baš pristupačni, pa se dugo štedelo za željeni komad. Imajući sve to na umu, ovaj sistem za skladištenje kupovao se da traje. Takav nameštaj je zaista neuništiv, stoga neke kuće i danas imaju ormar “od zida do zida” koji nije pomeran 40 ili više godina.

dnevna soba Foto: Printscreen/Instagram/yugo.nostalgia

Kristal

Kristal se oduvek smatrao luksuznim predmetom. Tradicionalno se davao kao poklon za venčanja i godišnjice, a zatim ponosno izlagao na istaknuto mesto. Vaze su skoro uvek činile centralni deo kristalnog aranžmana. Bile su teške, sa rezbarenim stranama koje su lepo reflektovale svetlost.

Kristal se smatrao znakom bogatstva. Bio je dostupan samo tokom većih praznika: džem i bombone su se služili u činijama, a šampanjac se sipao u čaše, kako bi sve bilo baš kao kod normalnih ljudi.

Danas ljudi ne vode računa o ovom nekada neprocenjivom posuđu. Mnogi ga ili odmah bacaju ili ga, bez žaljenja, uključuju u svakodnevnu upotrebu.

starinski kristalni luster Foto: makklyu / Alamy / Profimedia

Pribor za jelo

Jugoslovenke su ponosno pokazivale svoj pribor za jelo samo u posebnim prilikama i za ugledne goste. Prisustvo kompleta pribora za jelo označavalo je visok status domaćina, jer se nalazio na stolovima inteligencije, pa čak i partijskog rukovodstva.

Kompleti su obuhvatali širok spektar predmeta. Bilo je skoro desetak vrsta samo tanjira, kao i posudice za sos, činije za supu sa i bez poklopca, servisi za čaj i mnogi drugi predmeti koji su retko korišćeni u celosti.

Danas većina ljudi preferira minimalizam ili radove savremenih umetnika, pa stoga oslikani tanjiri i tacne više ne izazivaju iste uzdahe divljenja.

stari srebrni escajg Foto: Profimedia

Tepisi

Tepisi su sinonim doba Jugoslavije. Kačeni su na zidove, ređani na podu, kako bi se stvorila tiha, topla, prijatna i jednostavno lepa atmosfera. Tepih se smatrao obeležjem blagostanja i prosperiteta porodice. Ljudi su se ređali da ih kupe, nabavljali su se preko veza ili kupovali od spekulanata po preterano visokim cenama. Često su znali da podignu i kredit kako bi kupili tepisone "od zida do zida" i tako ušuškali dom.

Tepisi su davani kao svadbeni pokloni i prenosili se kao porodično nasleđe.

Ovih dana ljudi pokušavaju da se reše ovih „sakupljača prašine“, birajući hladan laminat ili udoban parket.

Foto: Promo

Bunda

Žena koja ima bundu smatrana je damom u Jugoslaviji. Muževi su dopuštali ženama da za ovaj komad izdvoje nekoliko rata kako bi ponosno obukle istu i specijalnim prilikama.

Pored budne žene su nosile i lisice oko vrata i krznene kape. Danas se bunde ređe nose, a prosto je nezamislivo videti ženu sa “lisicom oko vrata”.

Ilustracija Foto: Olaf Speier / Alamy / Alamy / Profimedia

