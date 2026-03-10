Slušaj vest

Razmišljate o udomljavanju mačke? Iako se često smatraju samostalnim i jednostavnim kućnim ljubimcima, mačke ipak zahtevaju pripremu, razumevanje i odgovornost. Poznati stručnjak za ponašanje mačaka Džekson Galaksi u jednom od svojih videa ističe najvažnije stvari koje bi svaki budući vlasnik trebalo da zna pre nego što u svoj dom dovede novog četvoronožnog člana porodice.

Pre nego što se odlučite na udomljavanje, važno je biti svestan da mačka nije privremena obaveza. Mačke mogu živeti više od 20 godina, što znači da vlasnik na duži period preuzima odgovornost za njenu dobrobit. To uključuje redovnu ishranu, veterinarsku negu, bezbednost doma, ali i svakodnevnu pažnju i brigu. Iako se mačke često opisuju kao nezavisne životinje, one ipak razvijaju snažnu povezanost sa svojim vlasnicima i oslanjaju se na njih za sigurnost i stabilnost. Takođe su bića navike, zbog čega je važno da sa njima razvijete određenu rutinu.

Foto: Vera Aksionava / Alamy / Profimedia

Priprema doma pre dolaska ljubimca

Dolazak mačke u novi dom velika je promena za životinju. Zato je važno unapred pripremiti prostor u kojem će boraviti. Mačke su izrazito teritorijalne, radoznale i vole da istražuju, pa je dobro ukloniti potencijalno opasne predmete, zaštititi kablove i obezbediti prozore i balkone zaštitnim mrežama. Preporučuje se i da mačka ima svoj miran kutak, odnosno neku vrstu „baze“ u domu – mesto gde može da spava, odmara se i oseća sigurno dok se privikava na novu okolinu.

Osnovna oprema za početak

Pre dolaska mačke potrebno je nabaviti nekoliko osnovnih stvari koje će joj omogućiti udoban život. To uključuje posude za hranu i vodu, mačji toalet sa peskom, grebalicu i nekoliko igračaka. Grebalica je posebno važna jer mačkama omogućava da prirodno troše svoje kandže i obeležavaju teritoriju, što može sprečiti oštećivanje nameštaja. Igračke, s druge strane, podstiču fizičku aktivnost i mentalnu stimulaciju i veoma su važne za zdravlje i dobro raspoloženje ljubimca. U stanu uvek treba da imate bar jedan toalet više od broja mačaka (ako imate dve mačke, treba da imate tri toaleta; za tri mačke četiri toaleta itd.). Takođe je veoma važno da u njihov toalet ne stavljate mirisni pesak, jer on može nadražiti disajne puteve vašeg ljubimca, naglašava Galaksi.

Foto: Minna Waring / Alamy / Profimedia

Pravilna ishrana i zdravstvena briga

Kvalitetna ishrana jedan je od temelja zdravog života mačke. Hrana bi trebalo da bude prilagođena uzrastu, veličini i zdravstvenom stanju životinje, a sveža voda uvek mora biti dostupna. Redovni veterinarski pregledi, vakcinacija, kao i sterilizacija ili kastracija važni su za prevenciju brojnih bolesti. Odgovorno vlasništvo podrazumeva i praćenje promena u ponašanju ili apetitu mačke, jer su to često prvi pokazatelji zdravstvenih problema. Da biste bili sigurni da vaša mačka jede zdravo, čitajte sastav hrane i vodite računa da ne sadrži šećer koji se ponekad dodaje radi boljeg ukusa. Šećer je u hrani za mačke nepotreban i potencijalno veoma štetan, jer prekomerna konzumacija može izazvati ozbiljne probleme, uključujući probleme sa zubima, gojaznost i dijabetes. Galaksi ističe da je najbolja opcija ishrane kombinacija kvalitetne suve i mokre hrane. Pošto mačke veliki deo tečnosti prirodno unose hranom, ishrana isključivo suvom hranom može dovesti do dehidratacije.

Strpljenje i razumevanje u prvim danima

Svaka mačka drugačije reaguje na novu okolinu. Dok se neke brzo prilagode i počnu da istražuju prostor već nakon nekoliko sati, druge mogu biti povučenije i biće im potrebno više vremena da se osete sigurno. U tim trenucima najvažnije je strpljenje. Vlasnici bi trebalo da dopuste mački da sama odredi tempo upoznavanja sa novim domom, bez prisile i preteranog uznemiravanja. Mačke su životinje koje imaju svoj ritam i raspored i ne reaguju dobro na prisilno maženje ili pažnju kada to ne žele.

Klikom na link pogledajte kako izgleda najstariji mačak na svetu.

Foto: Shutterstock/Vika Hova

Važnost igre i interakcije

Iako se često smatraju mirnijim kućnim ljubimcima, mačkama je potrebna redovna fizička aktivnost i mentalna stimulacija. Igra sa vlasnikom pomaže im da troše energiju, sprečava dosadu i podstiče prirodne instinkte poput lova. Osim toga, takva interakcija pomaže u izgradnji snažne veze između mačke i vlasnika i stvaranju rutine, što dugoročno doprinosi boljem suživotu.

Udomljavanje mačke može biti veoma ispunjavajuće iskustvo, ali zahteva odgovornost, dobru pripremu i određene promene u načinu života. Ako niste spremni na životinju koja se neće uvek želeti maziti ili vam posvećivati pažnju, možda bi vam više odgovarao neki drugi ljubimac. Informisanje o potrebama mačke pre njenog dolaska u dom može značajno olakšati prve dane i pomoći u stvaranju sigurnog okruženja za novog ljubimca. Uz pravilnu brigu, strpljenje i dovoljno pažnje, mačka može postati ravnopravan i voljen član porodice koji će godinama donositi radost u vašu svakodnevicu.

(Kurir.rs/ Večernji list)

Bonus video: