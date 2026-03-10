Slušaj vest

Prva Barbika pojavila se 9. marta 1959. godine, a zasluge za njen nastanak pripadaju Rut Hendler, američkoj poslovnoj ženi i suosnivačici kompanije Matel, Ink. Ideja za Barbiku nastala je iz Rutine želje da stvori lutku koja bi inspirisala devojčice da sanjaju o svojoj budućnosti, za razliku od tada uobičajenih lutki beba koje su podsticale igru uloge majke.

Inspiraciju je pronašla tokom putovanja u Evropu 1956. godine, kada je naišla na nemačku lutku Bild Lili. Ova lutka, zasnovana na stripu, imala je oblik odrasle žene sa modernom odećom i stilom, što je Rut videla kao potencijal za potpuno novi koncept igračke.

Razvoj lutke i dolazak Barbike na tržište

Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države, Rut je zajedno sa svojim suprugom Eliotom Hendlerom i timom kompanije Matel radila na redizajnu i prilagođavanju ideje. Lutka je dobila ime Barbika po Rutinoj ćerki Barbari, a dizajnirao ju je inženjer Džek Rajan.

Barbika je prvi put predstavljena na Američkom sajmu igračaka (Ameriken Internešnal Toj Fer) u Njujorku 1959. godine. Nosila je crno-beli prugasti kupaći kostim, imala je plavu kosu (ili smeđu, u zavisnosti od verzije) vezanu u rep i prodavala se po ceni od 3 dolara (oko 300 dinara). Uz lutku su bile dostupne i dodatne modne kombinacije, što je naglašavalo ideju da Barbika može biti "sve što devojčica poželi".

Kako i kada je Barbika postala popularna?

Barbika je brzo osvojila tržište zahvaljujući inovativnom pristupu i snažnoj marketinškoj kampanji. Kompanija Matel je već 1959. godine prodala oko 350.000 primeraka, što je bio impresivan početak. Ključ njenog uspeha ležao je u tome što je Barbika devojčicama nudila mogućnost da zamisle sebe u različitim ulogama - od manekenke i stjuardese do astronautkinje i lekarke u kasnijim godinama. Ova svestranost razlikovala ju je od tradicionalnih igračaka tog vremena.

Popularnost Barbike dodatno je porasla tokom 1960-ih godina, zahvaljujući televizijskim reklamama koje su bile među prvima usmerenim direktno na decu, a ne na roditelje. Prva televizijska reklama za Barbiku emitovana je 1959. godine, a Matel je iskoristio snagu medija kako bi lutku pretvorio u simbol modernosti i američkog sna.

Ken i Barbi lutka Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ken i globalni uspeh Barbike

Godine 1961. predstavljen je Ken, Barbikin dečko, nazvan po Rutinom sinu Kenetu, što je dodatno proširilo priču i privuklo još veću pažnju javnosti. Do sredine 1960-ih godina Barbika je postala globalni fenomen i prodavala se u milionima primeraka širom sveta.

Njen uspeh podstakao je kompaniju Matel da stalno uvodi nove verzije lutke, različite karijere i dodatke, prilagođavajući se promenama u društvu i modi. Na primer, 1965. godine Barbika je dobila savitljiva kolena, a 1980. godine pojavile su se prve afroameričke i hispanoameričke verzije lutke, čime je Matel pokazao nastojanje da prikaže veću raznolikost.

