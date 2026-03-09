Slušaj vest

Mart donosi značajan finansijski napredak za tri horoskopska znaka Bik, Škorpija i Jarac. Nakon 18. marta, ovi znakovi doživljavaju iznenadni novčani rast, uz bonuse, napredovanja na poslu i povratak starih dugova. Međutim, astrolozi upozoravaju da je ključ uspeha promena u navikama. Umesto čekanja na savršen trenutak, važno je da preuzmete inicijativu pokrenite razgovore o povišici ili predstavite nove projekte.

Bik

profimedia-0863000658.jpg
Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Posle dugog čekanja, Bikovima se nakon 18. marta isplaćuju trud i ulaganje. Fokusirajte se na stare klijente i izbegavajte nepotrebne troškove do tada. Telefonski poziv oko 20. marta donosi promene.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Shutterstock

Promene na tržištu rade u korist Škorpija, ali potrebno je promeniti poslovne pristupe. Delegirajte zadatke i potpišite važne ugovore. Prihvatite pomoć i rizikujte, jer se isplati.

Jarac

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Shutterstock

Jarčevima je potrebna hrabrost da izađu iz zone komfora. Sredinom meseca, investirajte u marketing ili inovativne ideje. Promene u vašem pristupu donose brže finansijske dobitke.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteZanimljivostiNedeljni horoskop od 8. do 14. marta: Biku susret s bivšom ljubavi mrsi konce, Vagama slede dani odluka, a ovaj znak čeka ljubav na neočekivanom mestu
370346_profimedia0642254264_ls.jpg
ZanimljivostiOva 4 znaka će se obogatiti od druge polovine marta: Da li ste među ovim srećnicima?
Novčani horoskop, ilustracija
ŽenaJupiter kreće direktno: Od 11. marta jedan znak će dobiti finansijski zamah, Rakovi rešavaju dugotrajne probleme!
profimedia0340535100.jpg
ŽenaStrefiće ih mnoge muke: Tri znaka Zodijaka u martu prolaze kroz emotivni haos
horoskop

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?

DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija