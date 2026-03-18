Velika je verovatnoća da biste, kada biste zaustavili prolaznika na ulici i zamolili ga da navede teorijskog fizičara koji je stekao svetsku slavu nakon smrti Alberta Ajnštajna, čuli ime Stiven Hoking.

Ali ako biste istu osobu pitali šta je tačno Stiven Hoking uradio, osim što je napisao knjigu o tome čime se bavio, verovatno bi ostala bez odgovora.

Tu su invalidska kolica. Strašna bolest. Film u kojem ga je glumio Edi Redmejn. I bestseler Kratka istorija vremena, knjiga koju su mnogi kupili, mnogi počeli da čitaju, ali je gotovo niko nije završio. Jedino ono što ljudi zapravo ne znaju jeste fizika – njegov životni rad.

Hokingu je 1963. godine, kada je imao 21 godinu, dijagnostikovana vrsta bolesti motornih neurona.

O tom trenutku kasnije je rekao:

„Osećao sam se pomalo kao tragičan lik.“

Bolest motornih neurona ubija tako što uništava motorne neurone – nerve koji vode od mozga do kičmene moždine, a odatle do mišića u celom telu. Kada ti neuroni odumru, mozak više ne može da pokrene niti kontroliše pokrete mišića.

Kod Hokinga je bolest počela u nogama i postepeno se širila ka gornjem delu tela. Kada je izgubio kontrolu nad mišićima butina, više nije mogao da stoji. Kada je bolest zahvatila grudni koš, disanje je postalo otežano.

Godine 1985. morao je da se podvrgne traheotomiji, zbog čega je disao kroz cev u grlu i više nije mogao da govori.

Afere i skandali

Posle više od 20 godina braka sa Džejn Hoking, Hoking se ludo zaljubio u svoju negovateljicu Ilejn, zbog čega su se on i Džejn razveli.

Kasnije, kada je bio u kasnim šezdesetim godinama, Hoking se ponovo zaljubio. Par se razveo 2006. godine nakon što se on zaljubio u drugu medicinsku sestru, Dajanu King, koja je bila 39 godina mlađa od njega. Međutim, nije je oženio jer je verovao da se njegova deca tome ne bi složila.

Zanimljivo je da su sve tri žene u njegovom životu bile veoma religiozne.

Ilejn je o njemu rekla:

„Stiven je bio kao glumac. Morao je da bude u centru pažnje, u centru univerzuma… Voleo je ljude. Imao je veoma težak život, ali je bio neverovatno hrabar čovek. Nikada se nije žalio… Duboko u sebi, on je bio moja jedina ljubav.“

Ako se pitate da li je bio seksualno aktivan – odgovor je da jeste.

Šta bi sve postigao da nije bio tako teško bolestan?

Po Hokingovom mišljenju – verovatno manje.

„To mi je pomoglo da se usredsredim“, rekao je naučnik.

Slučajn Epstajn

Ljubavni život Stivena Hokinga bio je gotovo jednako složen kao i njegove naučne teorije. Detalji o njegovom privatnom životu ponovo su dospeli u javnost nakon što je objavljena fotografija na kojoj se vidi kako leži na ležaljci za sunčanje, dok se sa obe strane nalaze dve žene u bikiniju.

Na fotografiji se vidi kako astrofizičar i kosmolog nasmejano pozira. Slika je objavljena zajedno sa milionima dokumenata povezanih sa finansijerom i osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Nije poznato gde je fotografija nastala

U objavljenim dokumentima ne navodi se tačan datum niti mesto gde je fotografija snimljena. Međutim, mnoge fotografije koje su objavljene zajedno sa njom nastale su na Epstajnovom privatnom ostrvu Little Saint James na Američkim Devičanskim Ostrvima.

Porodica Stivena Hokinga reagovala je nakon objave fotografije i navela da su žene koje se nalaze na slici zapravo njegove dugogodišnje negovateljice iz Velike Britanije.

Poseta Epstajnovom ostrvu 2006. godine

Poznato je da je Hoking boravio na Epstajnovom privatnom ostrvu u martu 2006. godine. Tada je bio jedan od 21 istaknutog naučnika koji su prisustvovali petodnevnoj konferenciji posvećenoj fizici i proučavanju gravitacije.

Ta poseta dogodila se pre nego što je Epstajn optužen za bilo kakva seksualna krivična dela.

Važno je naglasiti da samo pominjanje Hokingovog imena u objavljenim dokumentima ne predstavlja optužbu za bilo kakvo nedozvoljeno ponašanje, niti je Stiven Hoking ikada bio optužen za bilo kakav zločin.

