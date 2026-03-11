Slušaj vest

Alapaški plavokrvni buldog je retka rasa buldoga, poznata po atletskoj građi, snažnom zaštitničkom instinktu i upečatljivom izgledu. Prvobitno je uzgajana na jugu SAD-a, pre svega u Džordžiji. Ova rasa ima ograničen genetski fond, ali polako stiče popularnost širom sveta.

Za ljubitelje pasa koji vole buldoge, ali traže neobičnog i čvrstog psa, alapaški plavokrvni buldog je jedinstven izbor. Ovaj pas je fascinantan u mnogim aspektima. Njegov predak je staroengleski buldog, koji je imao ulogu borca sa bikovima, a kasnije i psa za čuvanje stoke.

Alapaški plavokrvi buldog postaje sve više tražen pas
Alapaški plavokrvi buldog postaje sve više tražen pas Foto: Tierfotoagentur / M. Wegner, Tierfotoagentur / Alamy / Profimedia

Mužjaci alapaškog plavokrvnog buldoga skoro su dvostruko teži od ženki. Oba pola imaju istaknute boje - dlaka je sivo-plava i bela, sa rasutim crnim tačkama. Oni su zaštitnički nastrojeni prema ljudima koje vole, dok su prema strancima neutralni ili čak agresivni.

Izgled i osobine

Alapaški plavokrvni buldog ima široku, četvrtastu glavu sa mišićavim obrazima, široka rebra i snažno telo. Ključna karakteristika je lobanja sa ravnim vrhom, dok su mu prirodne uši u obliku slova V. Spuštene uši su postavljene visoko i široko, kako bi istakle četvrtasti profil. Oči su mu postavljene daleko jedno od drugog i mogu da budu smeđe ili plave boje, pri čemu se posebno cene "staklene oči" - ledeno plave.

Ova rasa, srednje do velike veličine, ima kratku, čvrstu i sjajnu dlaku, najčešće belu sa obojenim mrljama. Postoji i retka merl varijanta - plavi, smeđi ili crveni merl, tigrasti ili trobojna mrlja. Mužjaci mogu da teže i do 40 kilograma, dok su ženke manje, ali mišićave.

Temperament

Temperament je jedinstven. Inteligentan je, brzo uči i odan je porodici koju štiti budno. Dobro se slaže sa decom i često ih štiti, ali mu je potreban rani socijalizacijski period. Potrebno ga je šetati svakog dana i održavati aktivnim, ali je ključno postaviti jasne granice i trenirati ga dosledno, jer zna da bude tvrdoglav.

Zdravlje i životni vek

Većina buldoga suočava se sa zdravstvenim problemima povezanim sa naslednim bolestima, što može da skrati životni vek. Alapaški plavokrvni buldog je zdraviji od drugih buldoga i živi od 10 do 12 godina. Zbog ograničenog genetskog fonda, mogu da se jave problemi poput entropiona (problemi sa kapcima) i displazije kukova, česte kod pasa sa kraćim nogama. Redovne veterinarske kontrole i odgovoran uzgoj su ključni za smanjenje zdravstvenih rizika.

Da li je alapaški plavokrvni buldog dobar kućni ljubimac?

Za vlasnike koji žele odanog, obučenog i zaštitničkog buldoga, bez ekstremnih zdravstvenih problema viđenih kod drugih buldoga, alapaški je ubedljiv izbor. Obično je miran i čist, ali će vas brzo upozoriti na neobične zvuke.

Dobro se prilagođava različitim životnim uslovima, ali mu je potrebna dovoljna fizička aktivnost i mentalna stimulacija da bi bio srećan. S obzirom na njegovu zaštitničku prirodu i moguću dominaciju, odgovara iskusnim vlasnicima sa sličnim rasama.

Vlasništvo i odgovoran uzgoj

Zbog retkosti rase, važno je pronaći priznate uzgajivače koji daju prioritet zdravstvenim pregledima i etičkom uzgoju. Trening alapaškog plavokrvnog buldoga treba da bude blag, ali dosledan, uz nagrade i pohvale kako bi pas postao vaspitan i samouveren. Intenzivna socijalizacija, posebno sa decom, drugim psima i strancima, neophodna je kako bi se ublažila moguća preterana zaštitnička priroda ovog psa.

(Kurir.rs/Mondo)

