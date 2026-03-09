Slušaj vest

Takmičar Mašan uspeo je u subotu da odnese veliku pobedu u kvizu Superpotera, osvojivši čak 500.000 dinara – i to u samoj završnici igre, svega nekoliko sekundi pre isteka vremena.

Od samog početka pokazao je veliku hrabrost jer je odlučio da prihvati najveći ponuđeni iznos i pokuša da ga odbrani protiv čak četvoro tragača.

Težak izazov protiv celog tima tragača

Već na startu bilo je jasno da je pred njim izuzetno zahtevan zadatak. Suočavanje sa kompletnim timom tragača predstavlja jedan od najtežih scenarija u ovom kvizu, jer svaka greška može brzo da odluči pobednika. Ipak, Mašan je tokom cele završne runde pokazao zavidno znanje, ali i veliku smirenost. Uspevao je da odgovara tačno i održava korak sa protivnicima, uprkos ogromnom pritisku.

Drama u poslednjim sekundama

Najnapetiji trenutak dogodio se pred sam kraj igre. Kada je tragačica Milica Jokanović dala tačan odgovor na jedno pitanje, situacija se dodatno zakomplikovala. Mašanu je ostala još jedna prilika, ali i veoma malo vremena za reakciju. Na raspolaganju je imao samo sedam sekundi da odgovori na sledeće pitanje. U studiju je tada zavladala potpuna tišina dok su sekunde neumoljivo prolazile, a napetost rasla.

Tačan odgovor u poslednjem trenutku

Uprkos velikom pritisku, Mašan je uspeo da zadrži prisebnost. Doslovno u poslednjem trenutku izgovorio je tačan odgovor i time obezbedio pobedu. Tako je osvojio impresivnih 500.000 dinara, što je izazvalo oduševljenje u studiju.

Takmičar Mašan i Jovan Memedović u kvizu Superpotera Foto: Printscreen/RTS

Čim je potvrđeno da je odgovor tačan, publika i članovi ekipe nagradili su ga snažnim aplauzom. Mnogi su istakli da je reč o jednoj od najuzbudljivijih završnica koje su se dogodile u kvizu Superpotera.

Pobeda koja će se dugo pamtiti

Ova pobeda još jednom je pokazala da hrabrost, znanje i pribranost mogu da donesu veliki uspeh. Za Mašana, trijumf ostvaren bukvalno u poslednjim sekundama učinio je ovaj trenutak još posebnijim i nezaboravnim.

