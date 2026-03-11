Slušaj vest

Početak 2026. godine na društvenim mrežama obeležio je novi viralni trend – saveti za štednju novca. Na platformi TikTok influenseri masovno dele trikove kako da smanje troškove iuštede više novca, ali dok jedni tvrde da im je ova metoda promenila život, drugi smatraju da odricanje od sitnih zadovoljstava neće nikoga učiniti bogatim.

„Morate živeti u režimu preživljavanja“

Jedna od kreatorki sadržaja, Rač, koja je poznata po videima o štedljivom načinu života, postala je viralna nakon što je objavila savete kako realno smanjiti troškove u 2026. godini.

U svom videu poručila je pratiocima da, ukoliko žele ozbiljno da uštede novac, moraju drastično promeniti navike.

„Ako želite da uštedite, morate da živite mnogo ispod svojih mogućnosti. Ove godine govorimo o pravom režimu preživljavanja“, rekla je ona.

Među savetima koje je podelila našli su se:

prestanak naručivanja hrane putem dostave

odricanje od kozmetičkih tretmana poput nadogradnje noktiju

izbegavanje kupovine karata za događaje i zabavu

Za one koji ipak ne žele potpuno da se odreknu uživanja, predložila je i male promene koje mogu napraviti razliku. Na primer, kada izađete na večeru, preskočite desert i umesto soka naručite vodu kako biste smanjili račun.

Mnogi tvrde da ovakav pristup ne rešava problem

Ipak, njeni saveti izazvali su podeljene reakcije među korisnicima.

Deo publike smatra da ovakav način razmišljanja ne može dugoročno da reši finansijske probleme.

„Ovim savetima se ne možete izvući iz siromaštva. Jedino rešenje je povećanje prihoda“, napisao je jedan korisnik.

Kafa iz kafića i kupovina jednom nedeljno

Trendu se pridružila i 26-godišnja tiktokerka Zofi, koja je postala viralna nakon što je objavila listu stvari na koje više ne troši novac.

Na njenoj listi nalaze se:

izbegavanje kupovine kafe u kafićima

odlazak u kupovinu namirnica samo jednom nedeljno

izbor jeftinije članarine za teretanu

Ipak, mnogi korisnici su pronašli kompromis – umesto potpunog odricanja, dozvoljavaju sebi male nagrade.

„Kafu kuvam kod kuće svaki dan osim petka. Tada je kupim kao nagradu što sam preživela nedelju“, napisala je jedna korisnica.

