Slušaj vest

Sve do 1994. godine u Hong Kongu postojao je mali, ali neverovatno gusto naseljen deo grada koji je izgledao kao prizor iz distopijskog filma. Reč je o Kaulun Sitiju (Kowloon City) - mestu toliko prenapunjenom da je bilo teško zamisliti kako njegovi stanovnici uopšte mogu da žive u takvim uslovima.

Taj neobični grad unutar grada bio je poznat kao grad tame, a u jednom trenutku u njemu je živelo više od 30 hiljada ljudi u svega 350 stambenih zgrada (koje su ličile na sve osim na klasične stambene objekte), i to sve na površini od samo 0.026 kvadratnih kilometara.

U galeriji pogledajte kako je izgledao grad Kaulun:

1/5 Vidi galeriju Grad Kaulun u Hong Kongu Foto: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia, Marko Beric / Alamy / Profimedia, Ian Lambot, Arcaid Images / Alamy / Profimedia

Zgrade su bile naslagane jedna na drugu, prolazi uski i mračni, a celo područje dugo je bilo izvan stvarne kontrole vlasti. Grad je bio zatrpan smećem, često povezivan sa kriminalom i poznat po gotovo potpunoj anarhiji. Istoričari ističu da je Kaulun kod mnogih izazivao i znatiželju i strah - retki su se usuđivali da ga posete.

Grad na krovovima

Procenjuje se da je u gradu postojalo oko 300 međusobno povezanih krovova na kojima su se deca igrala, dok su odrasli sušili veš ili posmatrali avione koji su sletali na obližnji aerodrom Kaj Tak (Kai Tak). Iako je kasnije postao sinonim za bezakonje, Kaulun je u početku imao sasvim drugačiju ulogu. Osnovan je 1668. godine kao kineska vojna postaja na poluostrvu Kaulun.

Britanska kolonijalna vlast i pravni haos

Situacija se promenila nakon Prvog opijumskog rata, kada je 1843. godine Hong Kong pao pod britansku kolonijalnu vlast. Ipak, utvrđeni grad okružen zidinama, topovima i stražarskim kulama ostao je pod kineskom upravom. Godine 1898. Britanija i Kina potpisale su sporazum kojim je Hong Kong dat u 99-godišnji najam britanskoj kruni. Iako je većina teritorije tada prešla pod britansku kontrolu, Kaulun je ostao pravno nejasno područje.

Grad Kaulun u Hong Kongu Foto: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia

Ubrzo su i Britanci i Kina počeli da polažu pravo na grad, što je stvorilo administrativni haos. Na kraju ga zapravo nije u potpunosti kontrolisala nijedna vlast.

Grad izbeglica

Politički nemiri u Kini početkom 20. veka dodatno su promenili sudbinu grada. Nakon pada dinastije Ćing (Qing) 1912. godine i tokom kineskog građanskog rata, hiljade izbeglica počele su da pristižu u Hong Kong, a mnogi su utočište pronašli upravo unutar zidina Kauluna. Broj stanovnika je tako u samo nekoliko decenija porastao sa nekoliko stotina na desetine hiljada ljudi.

Leglo kriminala i život u pravnom vakuumu

Od pedesetih do osamdesetih godina kineske kriminalne grupe imale su značajnu moć u gradu, pa je Kaulun postao leglo prostitucije, droge i kocke. Ipak, većina stanovnika nije bila uključena u ilegalne aktivnosti. Stanovnici Kauluna živeli su u svojevrsnom pravnom vakuumu. Ni kolonijalna vlast Hong Konga ni kineska vlada zapravo nisu upravljale gradom.

Iako je bio poznat po kriminalu, mnogi stanovnici pokušavali su da poboljšaju životne uslove i da stvore grad u kojem će njihove buduće generacije moći bezbedno da žive.

Grad Kaulun u Hong Kongu Foto: Joerg Hackemann / Alamy / Profimedia

Rušenje grada i novi park

Nažalost, to se nije ostvarilo. Godine 1987. donet je plan za rušenje grada. Kaulun je do kraja 1994. godine u potpunosti srušen, a već 1995. godine na tom mestu otvoren je Kaulun Vold Siti Park (Kowloon Walled City Park), danas popularno odredište brojnih turista iz celog sveta.

Nasleđe neobičnog grada

Uprkos siromaštvu, prenaseljenosti i kriminalu, za mnoge je taj neobični lavirint zgrada ipak bio dom. Nasleđe grada tame ostalo je snažno i dugo nakon njegovog rušenja, a Kaulun se i danas smatra jednim od najneobičnijih urbanih fenomena u istoriji.

Pogledajte video: U ovom srpskom selu leži cela istorija Balkana