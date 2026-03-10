Slušaj vest

Dnevni horoskop za 10. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta zvezde predviđaju ovog utorka pripadnicima Zodijaka.

Ovan

Dan pred vama donosi nalet energije i želju da završite sve što ste započeli. Ipak, nemojte žuriti sa važnim odlukama, naročito kada je posao u pitanju. U ljubavi je moguće prijatno iznenađenje ili poruka od osobe o kojoj često razmišljate.

Bik

Fokus će vam biti na stabilnosti i sigurnosti. Na poslu je moguće da ćete dobiti priliku da pokažete svoje sposobnosti, ali budite strpljivi jer rezultati dolaze postepeno. U ljubavi je vreme za iskren razgovor koji može produbiti odnos.

Blizanci

Vaša komunikativnost danas dolazi do izražaja. Mogući su zanimljivi razgovori, novi kontakti ili čak poslovna ponuda. U ljubavi se trudite da slušate partnera, jer će vam to pomoći da izbegnete nesporazume.

Rak

Emocije će danas biti izraženije nego inače. Možda ćete se vraćati mislima na neke stare situacije, ali pokušajte da se fokusirate na sadašnjost. Podrška porodice ili bliske osobe pomoći će vam da se osećate sigurnije.

Lav

Dan vam donosi priliku da zablistate i pokažete svoje talente. Na poslu se mogu pojaviti nove obaveze, ali vi ćete ih rešiti sa lakoćom. U ljubavi je moguće da će neko pokušati da vam privuče pažnju.

Devica

Detalji će danas biti veoma važni, posebno kada je posao u pitanju. Nemojte donositi zaključke pre nego što proverite sve informacije. U ljubavi je dobro vreme za miran razgovor i planiranje zajedničkih koraka.

Vaga

Bićete raspoloženi za druženje i razgovor sa ljudima koji vas inspirišu. Dan može doneti zanimljive ideje ili planove za budućnost. U ljubavi je moguće novo poznanstvo ili produbljivanje postojećeg odnosa.

Škorpija

Intuicija vam je danas izuzetno jaka i pomoći će vam da donesete prave odluke. Na poslu obratite pažnju na ljude koji vam nude saradnju. U ljubavi su moguće jake emocije i strastveni trenuci.

Strelac

Osećaj slobode i želja za promenom danas su naglašeni. Možda ćete razmišljati o putovanju ili novim planovima. U ljubavi pokušajte da budete otvoreni i iskreni, jer to može doneti pozitivan preokret.

Jarac

Dan je pogodan za ozbiljne planove i organizaciju obaveza. Vaša upornost može doneti rezultate koje dugo očekujete. U ljubavi je važno da pokažete više emocija nego inače.

Vodolija

Kreativnost i originalne ideje danas dolaze do izražaja. Moguće je da ćete pronaći novo rešenje za problem koji vas je mučio. U ljubavi je dan dobar za spontana iznenađenja i druženje.