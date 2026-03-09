Takmičari "Potere" osvojili 785.000 dinara: Tragač Žarko bio je nemoćan
Ovonedeljno izdanje kviza "Potera" bilo je uspešno za takmčare. Njih troje, Marija, Slobodan i Saša, uspeli su da se izbore sa Tragačem Žarko Stevanovićem i osvoje pozamašnu svotu novca,
Naime, u finalnoj "Poteri" branili su svotu od 785.000 dinara. Napravili su 15 koraka, što je na kraju bilo više nego dovoljno da osvoje novac.
Vraćali su nekoliko puta Tragača Žarka, koji je bio bez šansi da ih pobede. Tako da su Marija, Slobodan i Saša uspeli zajedno da zarade 785.000 dinara.
Svi pokušavaju da nadmaše Aleksinih 2 miliona
Aleksa Stefanović iz Pirota pobedio je sva četvoro Tragača u kvizu "Superpotera" i osvojio 2.000.000 dinara. Njegov uspeh izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, a Aleksa je svoje iskustvo podelio i tokom gostovanja na Jutarnjem programu RTS-a.
Aleksa je istakao da se iza njegovog znanja krije dugogodišnji rad i upornost. Tokom studija fotonike, ali i učešća u različitim kvizovima, usavršavao je memoriju i koncentraciju.
(Kurir.rs/Telegraf)