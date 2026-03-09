Slušaj vest

Ovonedeljno izdanje kviza "Potera" bilo je uspešno za takmčare. Njih troje, Marija, Slobodan i Saša, uspeli su da se izbore sa Tragačem Žarko Stevanovićem i osvoje pozamašnu svotu novca,

Naime, u finalnoj "Poteri" branili su svotu od 785.000 dinara. Napravili su 15 koraka, što je na kraju bilo više nego dovoljno da osvoje novac.

Foto: RTS Printscreen

Vraćali su nekoliko puta Tragača Žarka, koji je bio bez šansi da ih pobede. Tako da su Marija, Slobodan i Saša uspeli zajedno da zarade 785.000 dinara.

Svi pokušavaju da nadmaše Aleksinih 2 miliona

Aleksa Stefanović iz Pirota pobedio je sva četvoro Tragača u kvizu "Superpotera" i osvojio 2.000.000 dinara. Njegov uspeh izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, a Aleksa je svoje iskustvo podelio i tokom gostovanja na Jutarnjem programu RTS-a.

Foto: Adrenalin produkcija

Aleksa je istakao da se iza njegovog znanja krije dugogodišnji rad i upornost. Tokom studija fotonike, ali i učešća u različitim kvizovima, usavršavao je memoriju i koncentraciju.

