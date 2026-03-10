Ko je Ukrajinka Marija koja je izdominirala u "Poteri": Tragač Žarko se postideo kad ga je "poklopila" zbog greške koju je napravio
U ovonedeljnoj epizodi kviza „Potera“ takmičari Marija, Slobodan i Saša ostvarili su odličan rezultat i uspeli da savladaju tragača Žarka Stevanovića.
Ovaj trojac je u finalnoj „Poteri“ uspeo da odbrani zajedničku svotu od čak 785.000 dinara. Za pobedu im je bilo dovoljno 15 koraka prednosti koje su napravili u završnoj igri.
Tragač Žarko praktično nije imao šansu da ih stigne, jer su ga takmičari svojim tačnim odgovorima više puta vraćali korak unazad.
Ukrajinka koja je osvojila simpatije publike
U ovoj epizodi posebnu pažnju gledalaca privukla je takmičarka Marija Mazur, Ukrajinka koja već godinama živi u Srbiji i redovno učestvuje u kvizovima.
Pored „Potere“, učestvovala je i u kvizu „Slagalica“, kao i u „Superpoteri“, gde je osvojila 300.000 dinara.
Tokom predstavljanja u emisiji rekla je:
„Ja sam Marija Mazur, imam 35 godina, dolazim iz Novog Sada, po zanimanju sam filolog, a radim u Beogradu na administrativnim poslovima.“
Razgovor sa Jovanom Memedovićem
Nakon predstavljanja, Maria je razgovarala sa voditeljem Jovanom Memedovićem, koji je želeo da dodatno predstavi takmičarku publici.
Jovan Memedović: „Da ja razjasnim malo za one koji nisu gledali. Dakle, Marija je Ukrajinka koja je došla u našu zemlju pre 12 godina, malo više, tako nešto?“
Maria: „Tako je.“
Jovan Memedović: „Dobro, brzo se prilagodila, ovde ima sad i porodicu i jako dobro priča naš jezik, bukvalno čovek ne može da primeti bilo kakvu razliku. Znači, dobar sluhista, rekao bih, tako?“
Marija: „Pažljivo oko i uvo primete.“
Jovan Memedović: „Po struci ste šta?“
Marija: „Filolog.“
Jovan Memedović: „Filolog. Koji jezik ste izučavali?“
Marija: „Srpski.“
Jovan Memedović: „Pa onda je sve jasno. I za sada već radite i živite gde?“
Marija: „Živim u Novom Sadu, a radim u Beogradu.“
Jovan Memedović: „Dobro. Eventualna zarada i večeras nešto, za šta biste to namenili i gde biste potrošili?“
Marija: „Za komplet uživanje. Šta god, kome god od najdražih padne na pamet – idemo da uživamo.“
Simpatičan gramatički „okršaj“
Tokom emisije dogodio se i zanimljiv trenutak koji je nasmejao publiku u studiju.
Naime, kada je tragač Žarko Stevanović postavio pitanje: „Ko je od tragača bio nekako najlošiji?“, Marija, koja je po struci filolog, reagovala je uz osmeh.
„Sad ste mi zagolicali moju filološku dušu. Mislim da se još uvek kaže najgori, a loš je komparacija…“, rekla je Marija, skrećući pažnju na pravilno građenje superlativa u srpskom jeziku.
Žarko je ovu simpatičnu „lekciju“ prihvatio uz humor i kratko odgovorio:
„Svejedno. Najlošiji, najgori… To sam bio ja.“
Njegov komentar izazvao je smeh u studiju i dodatno opustio atmosferu u završnici emisije.
