Žarko Stevanović je tragač u kvizu Potera

U ovonedeljnoj epizodi kviza „Potera“ takmičari Marija, Slobodan i Saša ostvarili su odličan rezultat i uspeli da savladaju tragača Žarka Stevanovića.

Ovaj trojac je u finalnoj „Poteri“ uspeo da odbrani zajedničku svotu od čak 785.000 dinara. Za pobedu im je bilo dovoljno 15 koraka prednosti koje su napravili u završnoj igri.

Tragač Žarko praktično nije imao šansu da ih stigne, jer su ga takmičari svojim tačnim odgovorima više puta vraćali korak unazad.

Ukrajinka koja je osvojila simpatije publike

Kviz Potera Foto: RTS Printscreen

U ovoj epizodi posebnu pažnju gledalaca privukla je takmičarka Marija Mazur, Ukrajinka koja već godinama živi u Srbiji i redovno učestvuje u kvizovima.

Pored „Potere“, učestvovala je i u kvizu „Slagalica“, kao i u „Superpoteri“, gde je osvojila 300.000 dinara.

Tokom predstavljanja u emisiji rekla je:

„Ja sam Marija Mazur, imam 35 godina, dolazim iz Novog Sada, po zanimanju sam filolog, a radim u Beogradu na administrativnim poslovima.“

Razgovor sa Jovanom Memedovićem

Nakon predstavljanja, Maria je razgovarala sa voditeljem Jovanom Memedovićem, koji je želeo da dodatno predstavi takmičarku publici.

Jovan Memedović: „Da ja razjasnim malo za one koji nisu gledali. Dakle, Marija je Ukrajinka koja je došla u našu zemlju pre 12 godina, malo više, tako nešto?“

Maria: „Tako je.“

Jovan Memedović: „Dobro, brzo se prilagodila, ovde ima sad i porodicu i jako dobro priča naš jezik, bukvalno čovek ne može da primeti bilo kakvu razliku. Znači, dobar sluhista, rekao bih, tako?“

Jovan Memedović Foto: Printscreen/RTS

Marija: „Pažljivo oko i uvo primete.“

Jovan Memedović: „Po struci ste šta?“

Marija: „Filolog.“

Jovan Memedović: „Filolog. Koji jezik ste izučavali?“

Marija: „Srpski.“

Jovan Memedović: „Pa onda je sve jasno. I za sada već radite i živite gde?“

Marija: „Živim u Novom Sadu, a radim u Beogradu.“

Jovan Memedović: „Dobro. Eventualna zarada i večeras nešto, za šta biste to namenili i gde biste potrošili?“

Marija: „Za komplet uživanje. Šta god, kome god od najdražih padne na pamet – idemo da uživamo.“

Simpatičan gramatički „okršaj“

Tokom emisije dogodio se i zanimljiv trenutak koji je nasmejao publiku u studiju.

Naime, kada je tragač Žarko Stevanović postavio pitanje: „Ko je od tragača bio nekako najlošiji?“, Marija, koja je po struci filolog, reagovala je uz osmeh.

Žarko Stevanović je tragač u kvizu Potera Foto: Printscreen RTS

„Sad ste mi zagolicali moju filološku dušu. Mislim da se još uvek kaže najgori, a loš je komparacija…“, rekla je Marija, skrećući pažnju na pravilno građenje superlativa u srpskom jeziku.

Žarko je ovu simpatičnu „lekciju“ prihvatio uz humor i kratko odgovorio:

„Svejedno. Najlošiji, najgori… To sam bio ja.“

Njegov komentar izazvao je smeh u studiju i dodatno opustio atmosferu u završnici emisije.

