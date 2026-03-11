Slušaj vest

Za mnoge putnike, zahtev da uključe avionski režim na svojim telefonimadeluje kao nepotrebna gnjavaža. Često možete čuti uzdahe mlađih putnika ili videti kako roditelji prevrću očima kada posada to zatraži.

Međutim, prema rečima bivše stjuardese kompanije Virdžin Atlantik, Mendi Smit, pravilo je na snazi iz veoma važnog bezbednosnog razloga, izveštava Unilad.

Avionski režim isključuje sve bežične veze

Foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

Kada uključite avionski režim, vaš uređaj automatski isključuje sve bežične veze - uključujući mobilne mreže, internet i GPS signale.

Prema rečima Mendi Smit, poštovanje ovog pravila je važno kako bi se izbeglo ometanje komunikacije između aviona i navigacionih sistema na zemlji.

„Ako znate da avionski režim mora biti uključen, učinite to“, rekla je ona.

Sprečavanje ometanja navigacionih signala

Smit je objasnila da je glavni razlog za ovo pravilo sprečavanje ometanja signala koje avion koristi za navigaciju.

„Zamislite da postoji radio-far u blizini piste kada avion poleće ili sleće. On pomaže pilotima da odrede tačnu poziciju i visinu aviona, a letelica se oslanja na taj signal“, objasnila je.

Foto: Natee Meepian / Alamy / Profimedia

Ako veliki broj mobilnih telefona šalje signale istovremeno, to bi moglo da ometa te navigacione sisteme.

Čak su i igračke nekada bile zabranjene

Zato su, prema rečima bivše stjuardese, svi dodatni radio signali zabranjeni u avionima.

„Bilo koji drugi radio signali, poput onih sa mobilnih telefona, pa čak i igračaka Ferbi – koje su nekada bile zabranjene – nisu dozvoljeni jer bi mogli da ometaju taj signal“, dodala je Mendi Smit.

