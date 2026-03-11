Slušaj vest

U glavi Hejli Ruberi kupovina kamp-prikolice značila je izazov i kartu za besplatna porodična putovanja.

Dotrajalu prikolicu kupila je gotovo impulsivno. Danas, zahvaljujući sopstvenim rukama, mašti i brojnim jeftinim trikovima iz sveta "uradi sam", njena porodica uživa u odmorima bez troškova smeštaja.

Kada su ona i njen partner prvi put ušli u prikolicu, prizor nije bio naročito glamurozan. Enterijer je bio tipičan za kasne osamdesete: izlizana tapacirana sedišta sa uzorcima kakvi se danas retko viđaju, teški MDF ormarići i opšti utisak prostora koji je video mnogo bolje dane.

"Trebalo joj je malo ljubavi i pažnje, ali odmah smo videli potencijal", objasnila je Hejli svojim pratiocima.

Prvi korak bio je radikalan

Na početku, gotovo su potpuno ogolili unutrašnjost. Stari nameštaj i dotrajali materijali morali su napolje kako bi napravili mesto za svež izgled. Umesto skupih komada, Hejli je krenula putem koji je danas sve popularniji među ljubiteljima DIY projekata: potragom za povoljnim i polovnim stvarima.

Nameštaj su pronalazili na Facebook Marketplace-u, u second hand radnjama i humanitarnim prodavnicama. Svaki komad su pažljivo birali i prilagođavali prostoru, dok su spoljašnji deo prikolice temeljno očistili i uklonili prljavštinu koja se godinama skupljala.

"Od prenamenjenog nameštaja do polovnih sitnica, razvukli smo svaku funtu koliko smo mogli. Neverovatno je šta sve možete da uradite kada pustite mašti na volju", rekla je.

I spoljašnost doživela transformaciju

Spoljašnji izgled prikolice takođe je doživeo potpunu transformaciju. Par ju je prefarbao sprejem kako bi dobila potpuno novi identitet, a oko spoljašnjeg dela dodali su elegantnu prugu u tamnozelenoj, gotovo šumskoj nijansi.

Unutrašnjost su dodatno podigli modernim drvenim oblogama koje prostoru daju toplinu i karakter.

Posebnu pažnju posvetila kuhinji

Umesto tipičnog kamper izgleda, odlučila se za rustični "cottage" stil. Mali prostor je tako dobio šarmantne mrežaste zavese i veliki keramički sudoper, kakav se češće viđa u klasičnim kuhinjama nego u kamp-prikolicama.

Spavaći deo prikolice uređen je u toplim, zemljanim tonovima, a Hejli je oko "spavaće sobe" postavila niz lampica koje stvaraju prijatnu, gotovo bajkovitu atmosferu.

Renoviranje prikolice

Prikolica, kojoj su dali ime "Joyce", ne služi samo za putovanja. Kada nije na putu, porodica je koristi kao svojevrsno malo utočište u dvorištu. Tamo organizuju filmske večeri, provode mirne trenutke ili jednostavno uživaju u prostoru koji je odvojen od glavne kuće.

Kao neka skuplja baštenska kućica

Hejli je celu transformaciju podelila sa svojih 144.000 pratilaca na Instagramu, a projekat je oduševio njenu onlan publiku.

"Učinila si da unutrašnjost izgleda predivno", napisala je jedna pratilja.

"Ovo mi je apsolutno fantastično. Kad bih bar imala gde da stavim prikolicu! Kao neka skuplja baštenska kućica – savršeno", dodala je druga.

Treća je zaključila: "Jednog dana ovo definitivno moram da uradim!"

(Kurir.rs/Blic)

