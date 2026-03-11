Slušaj vest

Dnevni horoskop za 11. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta zvezde predviđaju ovog utorka pripadnicima Zodijaka.

OVAN

U slučaju da ste privatnik, očekuje vas priliv novca. Prilično ste ambiciozni i takvi su vam i planovi. Što se tiče tajne veze, odlično se razvija. Vaše emocije su sve dublje, a vezanost za partnera sve jača. Odlično se osećate.

Ovan

BIK

Prezadovoljni ste situacijom na poslu. Razmišljate da proširite obim poslovne ponude i ti planovi su tajna. Uživate u vezi. Partner vam pruža osećaj sigurnosti i stabilnosti. Zdravlje je odlično.

Bik

BLIZANCI

Fokusirani ste na uspostavljanje saradnje sa inostranim saradnicima. Verujete da ćete vrlo brzo započeti zajednički posao. Zaljubljeni ste, stalno mislite na voljenu osobu ili pričate o njoj. Zdravstveno stanje je stabilno.

Blizanci

RAK

Finansijska situacija nije najbolja. Informišete se detaljno šta vam je sve potrebno za dobijanje kredita. Razmišljate i kako da nađete sponzora. Zadovoljni ste odnosom s partnerom. Zdravlje je solidno.

Rak

LAV

Očekuje vas nervoza u vezi sa oblašću sudskih sporova i pravnih pitanja. Uprkos uloženom trudu, nema nikakvih rezultata. Imate redovan kontakt sa simpatijom, ali ne pominjete vezu. Druga strana počinje da se hladi. Nervi su vam osetljivi.

Lav

DEVICA

Na poslu vas očekuju neplanirane teškoće, koje ne uspevate da rešite onako brzo kako biste želeli. Zapostavljate partnera upravo zbog poslovnih problema. Zdravlje nije najbolje, prilično ste razdražljivi.

Devica

VAGA

Zadovoljni ste saradnjom s kolegama. Pravite nove poslovne planove i očekujete da budu uspešni. Pred vama je novo poznanstvo do kog dolazi preko posla. Zdravlje je odlično, a vi niste zadovoljni svojim izgledom.

Vaga

ŠKORPIJA

Energični ste, prilagodljivi, brzo razmišljate. Radite više poslova u isto vreme, i to bez grešaka i nervoze. Zaljubljeni ste i posvećeni drugoj polovini. Zdravlje je stabilno, a izuzetno vam prija fizička aktivnost.

Škorpija

STRELAC

Prilično ste ambiciozni, tačno znate šta želite i postižete uspeh. Imate utisak da ste se previše posvećivali poslovnim obavezama, tako da želite da što više vremena provedete s partnerom. Zdravlje je stabilno.

Strelac

JARAC

Razmišljate o novcu i trudite se da ga zaradite. Iz tog razloga prvenstvo dajete obavezama koje na siguran i brz način poboljšavaju finansije. Smatrate da je veza stabilna i da odlično napreduje. Potrebno je da posetite stomatologa.

Jarac

VODOLIJA

Prilično ste tajnoviti kad su finansije u pitanju. Očekuje vas tajni priliv novca i tajni rashod. Odnos sa simpatijom ne napreduje najbolje. Imate utisak da se udaljavate jedno od drugog. Zdravlje je stabilno.

Vodolija

RIBE

Iako ste zadovoljni situacijom na poslu, verujete da ona može biti još bolja. Iz tog razloga pravite nove, ambicioznije poslovne planove. Idealizovali ste voljenu osobu i toga niste svesni. Zdravlje je odlično.

Ribe