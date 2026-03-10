Slušaj vest

Stanovnik jedne stambene zgrade u indijskom gradu Valsad doživeo je dramatičan trenutak kada je za dlaku izbegao tešku nesreću dok se vozio liftom.

Jeziv trenutak je zabeležila nadzorna kamera u liftu, a snimak prikazuje koliko je malo falilo da se incident završi mnogo ozbiljnije. Nesreća se dogodila u zgradi Sabarmati, koja je deo stambenog projekta Mukhya Mantri Awas Yojana.

Na snimku sa nadzorne kamere vidi se kako lift iznenada počinje da se kreće nagore velikom brzinom, iako su vrata i dalje bila otvorena. Upravo u tom trenutku muškarac je već pokušavao da izađe iz kabine.

Zadobio tešku povredu glave

Reč je o Vatsalu Pančalu, stanaru devetog sprata, koji se liftom spuštao do prizemlja. Kada su se vrata otvorila i on zakoračio jednom nogom napolje, kabina je iznenada krenula nagore, stvarajući opasan razmak između sprata i lifta.

Pančal je u poslednjem trenutku uspeo da povuče nogu i izvuče se iz kabine, čime je izbegao da ostane zaglavljen ili da bude ozbiljno povređen. Ipak, tokom incidenta zadobio je lakšu povredu glave, nakon što je udario u gornji deo ulaza u okno lifta, ali je ubrzo konstatovano da je van životne opasnosti.

Kvar u pogonskom sistemu

Nakon incidenta odmah su pozvani tehničari koji su izvršili pregled lifta. Preliminarni nalazi ukazali su na kvar u pogonskom sistemu, zbog kojeg je lift mogao da se pokrene čak i dok su vrata bila otvorena. Lift je nakon događaja isključen iz upotrebe.

Nadležni su pokrenuli dodatne provere svih liftova u kompleksu Sardar Heights, koji ukupno ima 36 liftova. Instalirani su 2016. godine, dok su stanari počeli da se useljavaju u stanove 2019. godine, saopštili su predstavnici stanarskog udruženja.

Ogroman kompleks zgrada

Ovaj stambeni kompleks sastoji se od 18 zgrada, a svaka od njih ima po jedan veći i jedan putnički lift. U pitanju je kompleks sa 14 spratova, koji uključuje pet kula sa po 59 stanova i još 13 kula sa po 119 stanova.

"Detaljan pregled i popravka svih liftova biće sprovedeni u narednim danima. Tim tehničara uskoro počinje rad", rekao je jedan od predstavnika uprave kompleksa.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: