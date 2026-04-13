Ne sviđa joj se Zagreb

Ne sviđa joj se Zagreb

Jedan kratak video sa TikToka izazvao je veliku raspravu među ljubiteljima putovanja na društvenim mrežama. Putnica iz Češke, koja na svom profilu redovno deli utiske sa evropskih destinacija, objavila je snimak u kojem je navela grad koji je, po njenom mišljenju, najmanje lep u Evropi.

Na iznenađenje mnogih gledalaca, na vrhu te liste našao se Zagreb.

U videu autorka pokazuje nekoliko kadrova grada, pre svega višespratne zgrade i delove urbanog pejzaža, dok u opisu postavlja pitanje: „Koji je najružniji grad u Evropi?“ Upravo uz te snimke navodi da je njen izbor hrvatska prestonica.

Ipak, u istom videu pokušala je donekle da ublaži svoju ocenu.

"Definitivno Zagreb… Nije posebno lep grad, ali hrana i noćni život su odlični", napisala je uz objavu.

Video koji je pokrenuo lavinu komentara

Snimak je brzo počeo da se širi društvenim mrežama i izazvao je veliki broj reakcija. Dok su neki korisnici smatrali da je njen komentar nepravedan prema gradu, drugi su pisali da razumeju njen utisak ili su u raspravu uključili i druge evropske gradove.

U komentarima su se pojavila potpuno različita mišljenja – od onih koji su branili Zagreb i isticali njegovu arhitekturu i atmosferu, do onih koji su naveli da im grad nije ostavio posebno snažan estetski utisak.

Subjektivni utisci sa putovanja

Slične liste često izazivaju polemike jer su zasnovane isključivo na ličnom doživljaju. Ono što nekome deluje monotono ili neprivlačno, drugima može biti zanimljivo upravo zbog specifične arhitekture, istorije ili atmosfere grada.

Putnici koji često obilaze različite zemlje neretko dele svoje utiske na društvenim mrežama, a takvi sadržaji brzo postaju viralni jer podstiču diskusiju među korisnicima.

U ovom slučaju, jedna kratka TikTok objava bila je dovoljna da pokrene debatu o tome kako različiti ljudi doživljavaju evropske gradove – i koliko su takve ocene zapravo subjektivne.

(Kurir.rs/Blic)

