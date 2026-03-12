Slušaj vest

Vilijam Hajns možda ima samo pet godina, ali njegova strast prema avionima već je impresivna.

Dok većina njegovih vršnjaka u Campbell Early Learning Centeru u Nevadi uči osnovne oblike i provodi vreme na igralištu, Vilijam je fasciniran načinom na koji avioni funkcionišu.

Njegova majka Amber Hajns kaže da je od malena pokazivao veliko interesovanje za mehaniku.

Pilot mu dao priručnik za obuku

Vilijamova radoznalost dovela je do neobičnog susreta sa pilotom kompanije Southwest Airlines.

Polgedajte u galeriji fotografije dečaka:

1/5 Vidi galeriju Petogodišnji Vilijam Hajns primetio je grešku u pilotskom priručniku, a aviokompanija ga je nagradila VIP obilaskom. Foto: printscreen/youtube/ Next 9NEWS

Pilot je prepoznao dečakovo iskreno interesovanje i odlučio da mu pokaže kako izgleda rad u avijaciji. Donio mu je zvanični priručnik za obuku pilota i proveo čak dva sata objašnjavajući mu grafikone i tehničke detalje.

Tokom pregledanja materijala, dogodilo se nešto neočekivano.

Dečak primetio grešku koju niko drugi nije video

Dok su prolazili kroz tehničke dijagrame, Vilijam je primetio neusklađenost u podacima.

„Otkrio sam da se dva monitora za teren ne poklapaju. Uopšte se ne poklapaju“, rekao je Vilijam.

On je pokazao na dijagramima da udaljenosti nisu tačno prikazane, što je bila greška koju ranije niko nije primetio.

Porodični prijatelj, koji je nedavno počeo da radi u kompaniji Southwest Airlines, prosledio je ovu informaciju menadžmentu.

Aviokompanija ga nagradila posebnim iskustvom

Vest o dečakovom otkriću stigla je i do generalnog direktora aviokompanije, koji je bio oduševljen njegovom pažnjom prema detaljima.

Kao nagradu, kompanija je pozvala Vilijama i njegovu porodicu u sedište u Dalasu, gde su dobili poseban VIP obilazak.

Tokom posete Vilijam je imao priliku da uđe u profesionalni simulator letenja, gde mu je pilot pokazao kako sistemi funkcionišu u pravoj pilotskoj kabini.

Foto: printscreen/youtube/ Next 9NEWS

Za dečaka koji sanja da jednog dana postane pilot i brine o 140 putnika tokom leta, ovo je bio nezaboravan uvid u posao kojim želi da se bavi.

Internet oduševljen njegovim talentom

Vilijamova priča brzo se proširila internetom, a mnogi su bili zadivljeni njegovom sposobnošću da primeti grešku u tehničkom priručniku.

Jedan korisnik je napisao:

„Ovo je izuzetno pametno dete. Nadam se da će dobiti svu podršku koja mu je potrebna da ostvari svoj potencijal.“

Drugi su predložili i buduću karijeru za njega.

„Možda bi trebalo da razmisli o poslu kontrolora letenja. Oni su veoma traženi, a pažnja prema detaljima je presudna“, napisao je jedan komentator.

Još jedan korisnik dodao je:

„To je pravo oko za detalje. Nikada nemoj izgubiti tu sposobnost, Vilijame.“

Pohvale i za aviokompaniju

Mnogi su pohvalili i način na koji je kompanija reagovala.

Jedan komentar glasio je:

„Nije važno šta je dete primetilo. Važno je da je Southwest primetio dete.“

Umesto da ignorišu petogodišnjaka, zaposleni su odlučili da saslušaju njegovo zapažanje i nagrade njegov trud.

