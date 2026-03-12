Slušaj vest

Dnevni horoskop za 12. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas priliv energije i samopouzdanja. Ukoliko ste privatnik, s mnogo optimizma započinjete novi projekat. Očekuje vas susret pun emocija i strasti s tajnim partnerom. Osećate se odlično.

BIK

Bik

Vaš trud se isplatio i veoma ste ponosni zbog rezultata rada. Otpočinjete novi projekat uvereni u njegov uspeh. Veza je stabilna, ali ipak imate utisak da druga strana ima mnogo veća očekivanja od onoga što joj nudite. Zdravlje je solidno.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovna situacija je stabilna. Normalno, regularno, bez stresa završavate poslovne obaveze. Očekuje vas finansijski dobitak. Zaljubljeni ste i sami sebi čudni. Insistirate na susretu s voljenom osobom. Osećate se odlično.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao se normalno razvija. Imate utisak da poseduje ogroman potencijal i zbog toga pravite nove, ambiciozne poslovne planove. Veoma ste pažljivi prema bračnom partneru jer vam deluje neraspoloženo. Zdravlje je solidno.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Imate odličnu saradnju sa stranim partnerima. Očekuje vas nova runda razgovora, koja će biti uspešna. Pokušavate da preko društvenih mreža obogatite svoj socijalni i emotivni život, ali nema rezultata. Zdravlje je stabilno.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Zabrinuti ste zbog zastoja na poslu. Probleme ne uspevate da rešite i više nemate ideju šta da uradite da biste ih savladali. Voljena osoba je prilično brižna i pomaže vam da se opustite. Veoma ste napeti i pod stresom.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Kad su poslovni planovi u pitanju, prilično ste kreativni. Planove bez problema realizujete i zbog toga ste zadovoljni. Zaljubljeni ste i imate potrebu da budete u stalnom kontaktu s voljenom osobom. Osećate se dobro.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Koncentracija vam je na zavidnom nivou, tako da uspevate uspešno da radite više poslova u isto vreme. Zadovoljni ste vezom i počinjete da razmišljate o braku. Smatrate da je to normalan razvoj odnosa. Zdravlje je stabilno.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vredni ste i optimistični. Na poslu ste ušli u fazu rutine. Potrebni su vam novi izazovi, pa razmišljate o novim projektima. Uspevate da provedete vreme sami s bračnim partnerom. Osećate se odlično.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Razmišljate o poboljšanju finansija. Srećom, očekuje vas više posla nego obično, što vam odgovara. Druga polovina smatra da ste preopterećeni novcem i insistira da se češće viđate. Zdravlje je solidno.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ukoliko ste u potrazi za poslom, očekuje vas poslovni sastanak i dobijanje nove poslovne ponude. Niste u potpunosti zadovoljni odnosom s partnerom. Imate utisak da je partneru najbitnija materijalna sfera. Zdravlje je stabilno.

RIBE

Ribe

Prilično ste tajnoviti. U tajnosti držite ili poslovne pregovore ili projekat na kom radite. Pred vama je novo poznanstvo. Vaš prvi utisak je vrlo pozitivan i nadate se nastavku druženja. Ukoliko ste bolesni, sleduje vam oporavak.