Dnevni horoskop za 12. mart: Ovnovi očekuje strastven susret, Device pod stresom zbog posla, a Škorpije...
Dnevni horoskop za 12. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.
OVAN
Očekuje vas priliv energije i samopouzdanja. Ukoliko ste privatnik, s mnogo optimizma započinjete novi projekat. Očekuje vas susret pun emocija i strasti s tajnim partnerom. Osećate se odlično.
BIK
Vaš trud se isplatio i veoma ste ponosni zbog rezultata rada. Otpočinjete novi projekat uvereni u njegov uspeh. Veza je stabilna, ali ipak imate utisak da druga strana ima mnogo veća očekivanja od onoga što joj nudite. Zdravlje je solidno.
BLIZANCI
Poslovna situacija je stabilna. Normalno, regularno, bez stresa završavate poslovne obaveze. Očekuje vas finansijski dobitak. Zaljubljeni ste i sami sebi čudni. Insistirate na susretu s voljenom osobom. Osećate se odlično.
RAK
Posao se normalno razvija. Imate utisak da poseduje ogroman potencijal i zbog toga pravite nove, ambiciozne poslovne planove. Veoma ste pažljivi prema bračnom partneru jer vam deluje neraspoloženo. Zdravlje je solidno.
LAV
Imate odličnu saradnju sa stranim partnerima. Očekuje vas nova runda razgovora, koja će biti uspešna. Pokušavate da preko društvenih mreža obogatite svoj socijalni i emotivni život, ali nema rezultata. Zdravlje je stabilno.
DEVICA
Zabrinuti ste zbog zastoja na poslu. Probleme ne uspevate da rešite i više nemate ideju šta da uradite da biste ih savladali. Voljena osoba je prilično brižna i pomaže vam da se opustite. Veoma ste napeti i pod stresom.
VAGA
Kad su poslovni planovi u pitanju, prilično ste kreativni. Planove bez problema realizujete i zbog toga ste zadovoljni. Zaljubljeni ste i imate potrebu da budete u stalnom kontaktu s voljenom osobom. Osećate se dobro.
ŠKORPIJA
Koncentracija vam je na zavidnom nivou, tako da uspevate uspešno da radite više poslova u isto vreme. Zadovoljni ste vezom i počinjete da razmišljate o braku. Smatrate da je to normalan razvoj odnosa. Zdravlje je stabilno.
STRELAC
Vredni ste i optimistični. Na poslu ste ušli u fazu rutine. Potrebni su vam novi izazovi, pa razmišljate o novim projektima. Uspevate da provedete vreme sami s bračnim partnerom. Osećate se odlično.
JARAC
Razmišljate o poboljšanju finansija. Srećom, očekuje vas više posla nego obično, što vam odgovara. Druga polovina smatra da ste preopterećeni novcem i insistira da se češće viđate. Zdravlje je solidno.
VODOLIJA
Ukoliko ste u potrazi za poslom, očekuje vas poslovni sastanak i dobijanje nove poslovne ponude. Niste u potpunosti zadovoljni odnosom s partnerom. Imate utisak da je partneru najbitnija materijalna sfera. Zdravlje je stabilno.
RIBE
Prilično ste tajnoviti. U tajnosti držite ili poslovne pregovore ili projekat na kom radite. Pred vama je novo poznanstvo. Vaš prvi utisak je vrlo pozitivan i nadate se nastavku druženja. Ukoliko ste bolesni, sleduje vam oporavak.