Bivša radnica luksuznih jahti otkriva mračne strane života na superjahtama milijardera i tvrdi da neki oženjeni muškarci postaju razuzdani kada napuste obalu.

Život na moru: glamur i izazovi

Raisa Belini (37) model, provela je pet godina radeći na luksuznim jahtama koje su kružile najekskluzivnijim destinacijama Mediterana – od Italije do Ibice, Španije, Grčke i Turske.

Sada sa više od 600.000 pratilaca na Instagramu, Raisa otkriva da je život ispod palube bio mnogo složeniji nego što sjajne fotografije sugerišu.

„Na moru, neki muškarci misle da pravila ne važe“, rekla je Raisa. „Kao da ostavljaju svoj pravi život na obali. Venčani prsten odjednom postaje dekoracija.“

Ovako izgleda fatalna Raisa Belini:

Posao među luksuzom i izolacijom

Dok jahta na fotografijama izgleda glamurozno, realnost je bila intenzivna i često izolovana. Posada je živela i radila u skučenom prostoru, okružena samo okeanom i moćnim gostima.

„Kad ste usred okeana, nema gde da odete. Ne možete samo otići. Vi ste na njihovoj jahti. To menja dinamiku“, objasnila je.

Raisa tvrdi da su neki oženjeni gosti potpuno drugačije ponašali kada su okruženi beskonačnom plavetnilom.

„Javno su ozbiljni, porodični ljudi. Ali tamo napolju, neki su pokušavali da testiraju granice.“

Često bi supruge bile na drugom kraju jahte, dok bi ton situacije naglo promenio.

„Odjednom bi se pojavili tamo gde sam ja radila. Hvalili bi me, stajali preblizu, testirali granice.“

Pravilo broda: „Šta se dogodi na jahti, ostaje na jahti“

Posada je od prvog dana upozoravana da o ničemu ne priča.

„Od prvog dana vam kažu šta se desi na jahti, ostaje na jahti. Držite usta zatvorena. Ne pravite probleme.“

Ipak, Raisa priznaje da je bilo trenutaka kada se osećala duboko nelagodno.

„Bilo je trenutaka kada sam se nadala da će neko od kolega ući. Vi se smeškate, ostajete profesionalni, brojite minute.“

Ipak, Raisa naglašava da nisu svi gosti bili loši.

„Neki su bili potpuni gospodini. Ali oni koji vole pažnju? More ih je oslobodilo. Daje određenim muškarcima samopouzdanje koje na kopnu nemaju.“

Ona smatra da izolacija i luksuz jahtarskog života igraju ključnu ulogu u promeni ponašanja.

„Kada ste okruženi vodom i luksuzom, stvarnost deluje daleko. A kada stvarnost deluje daleko, ljudi pokazuju svoje prave ličnosti.“

Novi život i lekcije sa jahti

Nakon pet godina među visokom klasom i na visokom moru, Raisa je napustila jahtarski život i izgradila svoj online brend. Sada je bazirana u Majamiju i kaže da iskustvo ima dubok uticaj na njen život.

„Naučila sam kako moć zaista funkcioniše. I shvatila sam da novac ne menja čoveka. Samo uklanja filter.“