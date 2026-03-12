Slušaj vest

Otac Predrag Popović već godinama važi za sveštenika koji vernike ne uči samo o veri, već i o ljubavi, međuljudskim odnosima i tome kako da život drže u balansu. Njegove besede i saveti često pomažu ljudima da pronađu utehu u teškim trenucima, a nedavno je govorio i o tome šta zapravo znači izjaviti saučešće na pravi hrišćanski način.

Prema njegovim rečima, rečenicu „Primi moje saučešće“ ne bi trebalo izgovarati ožalošćenima, jer ona, kako kaže, deluje površno i ne donosi utehu.

Foto: Printscreen YouTube

„Kada priđeš čoveku koji je izgubio voljenu osobu, nemoj da mu govoriš: ‘Primi moje saučešće’ ili ‘šta se desilo’. Tako se saučešće ne izjavljuje. Umesto toga, priđi i reci mu: ‘Hristos vaskrse’. Možda će ga to zbuniti, možda će se pitati zašto mu to govoriš baš u tom trenutku, ali kasnije će shvatiti. Te reči će mu se otkriti kada mu bude najpotrebnije“, objasnio je otac Predrag u video-obraćanju na svojoj Fejsbuk stranici.

Otac Predrag Popović Foto: Youtube Printscreen

On je zatim detaljnije razjasnio zašto je ovakav način izražavanja empatije mnogo dublji i primereniji od uobičajenih fraza.

„Ako te taj čovek upita: ‘Zašto si mi rekao Hristos vaskrse?’, ti ćeš mu odgovoriti: ‘Zato što sam ti doneo radosnu vest – da tvoj otac, majka, brat, dete ili ko god da je otišao, zapravo nije mrtav. Ako je Hristos vaskrsao, i oni će vaskrsnuti. Oni te već čekaju u budućnosti, a ti se nadaj i svom vaskrsenju i ponovnom susretu s njima’“, poručio je sveštenik.

