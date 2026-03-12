Slušaj vest

Proleće 2026. donosi drugačiju finansijsku atmosferu od one na koju smo navikli poslednjih godina. Saturn i Neptun ulaze u znak Ovna i pokreću teme preduzetništva, samostalnih projekata, rizika i hrabrih poslovnih poteza. Ono što je do sada bilo neodlučno ili „na pola“ sada traži jasnu formu – ili se gradi nešto novo, ili stari modeli počinju da se raspadaju. U pozadini, Pluton u Vodoliji nastavlja da menja pravila igre u oblasti tehnologije, rada na daljinu i online zarade, pa uspeh sve više zavisi od sposobnosti prilagođavanja i spremnosti da se uče novi načini rada.

Istovremeno, Jupiter u Raku otvara prilike povezane sa domom, porodicom, nekretninama i kućnim biznisima, pa mnogi upravo kroz te teme mogu postaviti temelje stabilnije finansijske budućnosti. Uran na prelazu Bika i Blizanaca nastavlja da donosi promene u bankarstvu, načinima plaćanja i korišćenju informacija za zaradu, zbog čega i sporedni talenti ili online projekti mogu iznenada postati izvor prihoda. Početak proleća obeležava i retrogradni Merkur u Ribama, pa je pametno sačekati sa važnim finansijskim odlukama dok se situacija ne razbistri.

Evo šta može očekivati svaki znak pojedinačno:

Ovan

Proleće 2026. za Ovna predstavlja početak višegodišnjeg perioda u kojem novac, posao i lični identitet postaju nerazdvojni. Saturn i Neptun u vašem znaku traže da budete iskreniji prema sebi: šta zapravo želite da radite, pod kojim uslovima i na koju cenu pristajete. Ako ste godinama pristajali na manje nego što zaslužujete, ovaj ciklus to sada vrlo jasno razotkriva. Ako ste posao gradili na realnim temeljima, počinju da stižu potvrde i konkretne prilike.

Kako proleće odmiče, Mars se pridružuje Saturnu i Neptunu u Ovnu i podiže tempo. To može doneti nagle odluke, ali i sukobe sa autoritetima ili partnerima ako imate osećaj da vas neko koči. Finansijski, ovo je dobro vreme za hrabre poteze, ali uz jasne brojke. Pilot-projekti, pokretanje manjeg biznisa, freelance angažmani ili dogovori „probno na tri meseca“ funkcionišu mnogo bolje nego pokušaji da u jednom potezu promenite ceo život.

Jupiter u Raku naglašava vaš dom i porodicu. Novac se može vrteti oko stambenih pitanja, porodičnog posla ili rada od kuće. Investicije u dom, radni kutak, opremu pa čak i preseljenje imaju potencijal dugoročne dobiti.

Uran, koji dodiruje područje zarade i veština, donosi iznenadne prilike za dodatni prihod, često preko interneta, novih tehnologija ili neočekivanih kontakata. Važno je da ne potrošite sav taj impuls na trenutne troškove, već da deo dobitaka usmerite u stvaranje stabilnije finansijske baze.

Bik

Biku proleće 2026. donosi finansijsku priču koja kombinuje miran rast i pripremu za veće promene. Jupiter u Raku jača vašu zonu komunikacije, trgovine, kratkih putovanja, marketinga i online prisustva. Upravo kroz te kanale možete povećati prihode: kroz dodatno podučavanje, pisanje, vođenje društvenih mreža, prodaju u komšiluku, male usluge i mikro-biznise.

Nije nužno da je u pitanju jedna velika stvar – više manjih izvora prihoda može se pokazati stabilnijim od jednog velikog.

Saturn i Neptun u Ovnu deluju u vašoj dvanaestoj kući i otvaraju pitanje unutrašnjih uverenja o novcu. Ako u sebi nosite ideje poput „nije bezbedno imati mnogo“, „novac kvari ljude“ ili „za novac mora mnogo da se pati“, proleće donosi situacije koje jasno pokazuju kako ta uverenja rade protiv vas.

Delom se radi i o tajnim projektima, zatvorenim pregovorima ili poslovnim situacijama koje još nisu za javnost, ali dugoročno mogu postati važan izvor prihoda.

Uran, koji se sprema da iz vašeg znaka pređe u Blizance, polako prebacuje fokus sa potresa u identitetu na promene u polju zarade. Već sada mogu da se pojave signali šta dolazi u sledećoj fazi: novo područje rada, novi način naplate, nova publika.

Mars će kasnije u proleće prolaziti vašim znakom, pa je moguće da se tada odlučite da više ulažete u sebe – od edukacije i zdravlja do ličnog brendiranja. Ključ je da novac ne trošite samo na spoljašnji utisak, već na ono što zaista podiže kvalitet rada i života.

Za Blizance je proleće 2026. finansijski veoma aktivno, ali i nestabilno, jer Uran prelazi preko vašeg znaka i menja način na koji se predstavljate i kako vas drugi vide.

Jupiter u Raku prolazi kroz vašu drugu kuću novca i ličnih vrednosti, pa postoji realna šansa za rast prihoda. To može doći kroz povišicu, nove klijente, dodatni posao ili bolje uslove ugovora. Važan deo ove priče je da naučite da stanete iza cene svog rada i da jasnije zauzmete stav u pregovorima.

Saturn i Neptun u Ovnu aktiviraju vašu jedanaestu kuću timova, prijateljstava i organizacija. Prihodi sve više zavise od toga ko su ljudi oko vas, koliko je mreža u kojoj radite stabilna i da li su ciljevi zajednički.

Neki odnosi koji su se godinama održavali iz navike sada mogu da se završe, posebno ako je finansijska razmena bila nepravedna. Istovremeno, mogu se pojaviti novi saradnici ili kolektivi sa jasnijom strukturom i zdravijim dogovorima.

Uran u vašem znaku otvara potpuno novu životnu fazu, a to se direktno preliva i na novac. Moguće su iznenadne promene posla, uloge, pa čak i zemlje u kojoj radite.

Mars, koji prolazi kroz Ovna, prvo aktivira finansije povezane sa prijateljima, grupama i zajedničkim projektima, a kasnije, ulaskom u Bika, naglašava ono što radite u pozadini – pripreme, strategije i istraživanja.

Dobro je voditi beleške, planirati i računati, kako impulsivne odluke ne bi potrošile prilike koje se upravo otvaraju.

Rak

Rakovi imaju jedno od povoljnijih finansijskih proleća u 2026. godini, jer je Jupiter u njihovom znaku i pojačava osećaj samopouzdanja, vidljivosti i podrške.

Lakše se odlučujete da izađete u prvi plan, pregovarate i tražite ono što zaslužujete. To se često odmah vidi kroz bolju zaradu ili barem kroz jasnije postavljene uslove rada.

Mnogi Rakovi mogu dobiti ponudu koja zahteva izlazak iz zone komfora, ali istovremeno nudi dugoročnu sigurnost.

Saturn i Neptun u Ovnu prolaze kroz vašu desetu kuću karijere, pa se pitanja poziva, statusa i životnog pravca više ne mogu gurati u stranu. Ako radite posao koji vas zaista ne zanima, to postaje sve teže podnošljivo.

Ako gradite nešto svoje, ovo je period kada se od vas traži struktura – plan, rokovi i odgovornost. Finansijski rezultati biće proporcionalni ozbiljnosti sa kojom pristupate poslu.

Neptun istovremeno pokazuje gde ste se možda zavaravali – na primer, pristajali na nejasne dogovore ili idealizovali neku poslovnu ulogu.

Mars u Ovnu tokom proleća ubrzava sve teme vezane za karijeru. Mogu se pojaviti sukobi sa autoritetima, ali i prilika da konačno napravite rez koji dugo odlažete.

Uran na prelazu Bika i Blizanaca dodiruje vaše timove i unutrašnji rad. To može doneti iznenadne promene u radnim grupama, prekid saradnje ili ulazak u potpuno nove mreže.

U svakom slučaju, finansijska priča Rakova sada se širi, ali zahteva hrabrost da se više ne radi „onako kako svi očekuju“, već u skladu sa onim što zaista ima smisla.

Lav

Lavovima proleće 2026. donosi osećaj da se finansijski teren pomera u korist dugoročnog rasta, ali ne kroz brze trikove, već kroz strateške poteze. Jupiter u Raku prolazi kroz vašu dvanaestu kuću, pa deo benefita dolazi kroz okolnosti koje nisu potpuno pod vašom kontrolom: podršku iza kulisa, povoljne odluke nadređenih, projekte koji još nisu javni ili kroz povlačenje radi planiranja budućeg posla.

To je dobro vreme za rad na sebi, oporavak od iscrpljenosti i završavanje starih finansijskih priča.

Saturn i Neptun u Ovnu u vašoj devetoj kući stavljaju naglasak na obrazovanje, putovanja, pravne teme i širenje perspektive. Investicije u dodatno školovanje, sertifikate, usavršavanje stranog jezika ili međunarodne projekte mogu biti skupe, ali nose potencijal povrata koji se vidi kroz godine.

Važno je da ne ulazite u skupe programe samo zato što zvuče dobro, već da jasno procenite koristi i uslove.

Uran kroz kasnog Bika i rane Blizance dodiruje vašu karijeru i društvene mreže. Moguće su iznenadne promene u radnom statusu, strukturi firme, platformama na kojima radite ili načinu na koji vas publika doživljava.

Mars u Ovnu dodatno podstiče pokretanje projekata koji vas šire – radionice, online programe, saradnje sa inostranstvom. Finansijski rezultat može biti veoma dobar, pod uslovom da jasno definišete cene, rokove i obaveze svih strana.

Devica

Devicama proleće 2026. jasno osvetljava područje zajedničkog novca, dugova i timskog rada.

Jupiter u Raku prolazi vašu jedanaestu kuću, pa je zarada kroz timove, prijateljstva, udruženja, kolektive i online zajednice posebno naglašena.

Ako radite u grupnom okruženju ili gradite publiku, ovo je period kada se to može pretvoriti u konkretniji prihod – kroz projekte, članarine, pretplate, crowdfunding ili saradnje.

Saturn i Neptun u Ovnu prolaze kroz vašu osmu kuću i primoravaju vas na ozbiljniji odnos prema kreditima, porezima, nasledstvu, osiguranju i partnerovom novcu.

Pojavljuju se situacije u kojima je neophodno jasno znati ko šta duguje, ko šta ulaže u zajednički budžet i kako se raspodeljuje dobit.

Sve što je u toj oblasti bilo nejasno, poluslužbeno ili prepušteno „dogovoru“, sada traži potpunu jasnoću. Ako je potrebno, potražite savet stručnjaka i stavite sve na papir.

Mars, koji u aprilu prolazi istim područjem, može doneti vrhunac neke stare finansijske priče: naplatu, otplatu, naglu potrebu za refinansiranjem ili donošenje odluke o većoj investiciji.

Uran, koji prelazi iz Bika prema Blizancima, zahvata vašu zonu visokog obrazovanja, inostranstva i karijere, pa upravo promene u tim oblastima mogu uticati na vaš finansijski status.

Ovo je dobar trenutak da ozbiljno sagledate koje stare obaveze vam više ne koriste i kako možete povezati svoje znanje sa radom u timovima koji imaju zdraviju finansijsku strukturu.

Vaga

Vagama proleće 2026. donosi intenzivnu kombinaciju karijernog rasta i testiranja partnerstava.

Jupiter u Raku prolazi kroz vašu desetu kuću i naglašava mogućnosti napredovanja, unapređenja, povećanja ovlašćenja ili prelaska u ulogu koja donosi veću vidljivost i bolju zaradu.

To je period kada se isplati pokazati rezultate, preuzeti odgovornost i jasno pokazati ambicije.

Istovremeno, Saturn i Neptun u Ovnu nalaze se u vašoj sedmoj kući partnerstava, ugovora i klijenata. Tu dolazi do kristalizacije odnosa: sa kim možete graditi pošten i dugoročan odnos, a sa kim je saradnja postala opterećenje.

Ako je finansijsko opterećenje u odnosu neravnomerno raspoređeno, sada to postaje vrlo vidljivo.

Neptun pokazuje gde ste možda idealizovali druge, dok Saturn postavlja granice. Neki ugovori mogu se završiti, ali na njihovom mestu mogu nastati novi, stabilniji i zreliji odnosi.

Mars u Ovnu tokom proleća dodatno pokreće temu partnerstava. Razgovori o novcu sa partnerom, klijentima ili poslovnim saradnicima mogu biti napeti, ali su neophodni.

Uran na osi osme i devete kuće naglašava neočekivane promene u oblasti kredita, ulaganja, osiguranja, kao i pravnog i međunarodnog poslovanja.

Moguće su nove prilike u stranim kompanijama, pravno restrukturiranje poslovanja ili iznenadne promene u finansiranju projekata.

Vage koje ostanu smirene, drže se činjenica i pregovaraju bez drame mogu izvući maksimum iz ovih promena.

Škorpija

Škorpijama proleće 2026. povezuje posao, zdravlje i širenje znanja.

Jupiter u Raku prolazi kroz vašu devetu kuću, pa finansijske prilike dolaze kroz edukaciju, podučavanje, rad sa inostranstvom, pravne teme, medije i visoko obrazovanje.

Ako imate ideju za edukativni program, knjigu, online kurs, savetovanje ili rad sa klijentima iz drugih zemalja, ovo je odličan trenutak da to razvijete.

Ulaganje u znanje sada može postati vrlo konkretan izvor buduće zarade.

Saturn i Neptun u Ovnu prolaze kroz vašu šestu kuću, naglašavajući svakodnevni posao, odnose sa kolegama i telesne navike.

Ovde je potrebna jasna struktura: definisano radno vreme, zdrave granice i realan broj obaveza.

Sve što je godinama bilo preopterećeno, nejasno ili zasnovano na tome da „uskačete kad god treba“, sada dolazi do granice izdržljivosti.

Neptun pokazuje gde ste možda žrtvovali zdravlje zbog posla, dok Saturn traži promene i disciplinu.

Mars u Ovnu u aprilu može doneti povećan obim posla, osećaj da radite na više frontova, ali i energiju da konačno postavite red i organizujete obaveze.

Uran na osi partnerstva i zajedničkog novca donosi nagle promene u ugovorima, ulaganjima i načinu deljenja resursa sa drugima.

Ovo je vreme kada vredi ući u hrabre razgovore o razmeni – koliko radite, koliko dobijate, koji su uslovi i šta mora da se promeni da bi saradnja bila fer, i finansijski i energetski.

Strelac

Strelčevima proleće 2026. donosi naglašenu temu rizika, ulaganja i kreativne zarade.

Jupiter u Raku prolazi kroz vašu osmu kuću, pa su krediti, nasledstvo, partnerov novac, osiguranje i ulaganja u fokusu. To može izgledati kao širenje mogućnosti – povoljniji uslovi kredita, bolji dogovori oko zajedničkih ulaganja i veći projekti.

Ipak, povećava se i odgovornost, jer dugovi takođe mogu rasti ako se ne razmišlja dugoročno.

Saturn i Neptun u Ovnu nalaze se u vašoj petoj kući dece, kreativnosti i preduzetničkih projekata. Tu se odvija važan proces: ono što je do sada bilo hobi ili igra sada traži formu i strukturu.

Bilo da je reč o kreativnom poslu, radu sa decom, projektima iz strasti ili spekulativnim ulaganjima, dolazi vreme da se postave jasna pravila.

Ako se mali biznis razvija već neko vreme, proleće donosi pitanje registracije, poreza i jasnih poslovnih pravila.

Mars u Ovnu dodatno pojačava sklonost ka riziku. Može se pojaviti snažna želja da uložite sve u jedan projekat, uđete u veću investiciju ili povećate troškove zabave.

Uran na osi rada i partnerstava donosi promene u svakodnevnom poslu i ugovorima, što može otvoriti nova polja finansijske saradnje, ali i završiti neke odnose koji više nemaju smisla.

Ključno je jasno razlikovati zdrav rizik od kockanja i držati se pravila da nijedan potez ne ugrozi osnovnu finansijsku sigurnost.

Jarac

Jarčevima proleće 2026. naglašava temelje – dom, porodicu, nekretnine i ključna partnerstva.

Jupiter u Raku prolazi kroz vašu sedmu kuću, pa glavni finansijski pomaci dolaze kroz druge ljude: partnera, važne klijente, poslovne saradnike i ugovore.

Moguće je potpisivanje povoljnijeg ugovora, partnerstvo koje otvara veće tržište ili partner koji ima stabilniju zaradu, pa se finansijska situacija u domaćinstvu poboljšava.

Saturn i Neptun u Ovnu u vašoj četvrtoj kući istovremeno traže ozbiljne odluke vezane za dom i porodicu.

To može biti stambeni kredit, renoviranje, selidba ili ulaganje u porodičnu nekretninu, ali i suočavanje sa porodičnim finansijskim obrascima.

Ako ste odrasli uz uverenje da se uvek mora „stezati kaiš“ ili da se novac ne troši na sebe, proleće donosi priliku da preispitate te obrasce i postavite sopstvena pravila.

Mars u Ovnu u ovim temama može doneti tenziju, ali i konkretne pomake: početak radova, potpis ugovora ili završetak dugog procesa.

Uran na osi kreativnosti i posla donosi promene u načinu na koji zarađujete kroz svoje talente.

Moguća je veća fleksibilnost u radu, projekti koji kombinuju kreativnost i praktičnost ili iznenadan zaokret u svakodnevnom poslu.

Pluton u ranim stepenima vaše druge kuće postepeno menja način na koji zarađujete, štedite i ulažete. Proleće je tek početak tog procesa, ali već sada možete osetiti potrebu za dubljom finansijskom transformacijom.

Vodolija

Vodolijama proleće 2026. donosi konkretan finansijski rast kroz posao, ali pod uslovom da ozbiljno pristupe znanju i komunikaciji.

Jupiter u Raku prolazi kroz vašu šestu kuću, pa se povećava obim posla, broj klijenata ili radnih zadataka.

Ako ste dugo čekali više angažmana, ovo je period koji može doneti više posla, a samim tim i veće prihode.

Međutim, istovremeno se naglašava i važnost zdravlja, jer radno opterećenje mora imati svoje granice.

Saturn i Neptun u Ovnu prolaze kroz vašu treću kuću, pa finansije u velikoj meri zavise od toga koliko ste spremni da učite, usavršavate se i modernizujete način komunikacije.

Ugovori, pregovori, marketing, pisanje i online prisustvo sada zahtevaju ozbiljniji pristup.

Nejasne komunikacije i neformalni dogovori mogu se pokazati problematičnim, pa se sve više ide ka jasnim ugovorima, definisanim rokovima i transparentnim uslovima.

Mars u Ovnu povećava tempo komunikacije – više telefonskih poziva, mejlova, sastanaka i kratkih putovanja.

To je vreme kada se može mnogo pokrenuti, ali i vreme kada treba paziti da ne prihvatite svaki posao samo zato što deluje hitno.

Uran na osi doma i kreativnosti donosi neočekivane promene u porodičnom i stambenom životu, ali i nove prilike u kreativnim projektima ili radu sa decom.

Pluton u vašem znaku dodatno naglašava ličnu moć i odgovornost, pa finansijske odluke sve više zavise od toga ko ste zapravo i kakvu ulogu želite da imate u životu i poslu.

Ribe

Ribama proleće 2026. donosi finansijski „reset“ u oblasti lične zarade i odnosa prema novcu.

Saturn i Neptun, koji su donedavno bili u vašem znaku, sada prolaze kroz vašu drugu kuću, koja se odnosi na prihode, samopouzdanje i osećaj lične vrednosti.

U narednim godinama menjaće se način na koji zarađujete, ali i unutrašnji osećaj koliko vredite.

Mnoge Ribe mogu poželeti da napuste poslove u kojima su hronično potplaćene ili da potpuno promene profesionalni pravac.

Mars u Ovnu tokom proleća dodatno naglašava ovu temu. Povećava se potreba da nešto konkretno preduzmete – da se prijavite za bolje plaćen posao, podignete cenu svog rada ili zatražite pravedniji dogovor.

Važno je, međutim, paziti da impulsivne odluke ne dovedu do nepromišljenih troškova.

S druge strane, Jupiter u Raku prolazi kroz vašu petu kuću, pa kreativni projekti, hobiji, mali biznisi, radionice i aktivnosti koje vas raduju mogu postati novi izvor prihoda.

Ako već dugo radite nešto iz ljubavi što bi moglo postati usluga ili proizvod, proleće je odličan trenutak za prvu ozbiljniju ponudu.

Uran na prelazu Bika i Blizanaca podstiče promene u oblasti učenja, komunikacije i doma.

Rad od kuće, online edukacije, pisanje, podučavanje i lokalne usluge mogu se pokazati kao neočekivano plodni izvori prihoda.

Početkom proleća Merkur je retrogradan u vašem znaku, pa je pametno sačekati da izađe iz retrogradnog hoda pre velikih finansijskih odluka ili potpisivanja ugovora.

Kada se situacija razjasni, proleće donosi brojne prilike da izađete iz starih finansijskih obrazaca i izgradite stabilniji odnos prema novcu.

