Dnevni horoskop za 13. mart donosi detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta svakog pripadnika Zodijaka čeka ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Odnos s kolegama i uspešnu realizaciju planova ugrožava vaše nestrpljenje. Nikako da shvatite da stvari ne mogu odmah da se urade. Maksimalno ste posvećeni voljenoj osobi i uživate u tajnoj vezi. Napeti ste.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Ukoliko imate zakazano ročište, očekuje vas uspeh. Generalno je povoljan dan za regulisanje pravnih pitanja. Nemate strpljenja i to voljenoj osobi smeta, ali ne želi da se raspravlja s vama. Organizam vam je snažan.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Očekuje vas uspeh ukoliko ste zainteresovani za početak saradnje sa strancima. Ukoliko je saradnja aktuelna, zadovoljni ste kako se razvija. Zaljubljeni ste i posvećeni voljenoj osobi. Odnos smatrate idealnim. Zdravlje je stabilno.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Zadovoljni ste situacijom na poslu. Očekuje vas nova poslovna ponuda, koja vam deluje primamljivo. Primećujete da je bračni partner zabrinut zbog finansija, tako da se trudite da ga opustite. Zdravlje je solidno.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Prilično ste odgovorni, vredni i tekuće teškoće vas ne demotivišu. Uspevate da ih prevaziđete i postignete ciljeve. Očekuje vas novo poznanstvo sa osobom koja je povezana sa inostranstvom. Uživate u rekreaciji.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Ukoliko ste privatnik, prezadovoljni ste saradnjom sa inostranim partnerima. Očekuje vas novo poznanstvo, a druga strana ostavlja naglašeno povoljan utisak. Zdravlje nije loše, ali vam je neophodan odmor.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Očekuje vas uspeh na poslu ukoliko ima veze s pravnim pitanjima ili medijima. Vaša sposobnost i pouzdanost dolaze do izražaja. Nezadovoljni ste razvojem veze jer ide u smeru prijateljstva. Zdravlje je solidno.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Komunikacija vam nije jača strana. Veoma ste nestrpljivi i napeti, tako da od uspostavljanja saradnje nema ništa. Uživate u odnosu s bračnim partnerom i smatrate ga čvrstim. Očekuju vas problemi s nervima.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Povoljan je dan za saradnju sa strancima, bilo da s njima već sarađujete ili vas zanima otpočinjanje saradnje. Raspoloženje vam je loše, napeti ste, a druga polovina svesno izbegava ulazak u sukob. Zdravlje je stabilno, osim nerava.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Suprotno svom načinu rada, pokušavate da neke poslove uradite na brzinu, ali to dovodi do pravljenja grešaka. Emotivno ste zadovoljni. Imate utisak da je u pitanju fatalan odnos s partnerom. Nervi su osetljivi i povremeno ste nervozni.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Odličan je dan za regulisanje pravnih pitanja u slučaju da ste privatnik. Prilično ste napeti. Bračni partner želi da vam pomogne i pokušava da vas opusti, ali nema uspeha u tome. Zdravlje je stabilno.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

U slučaju da ste privatnik, očekuje vas više posla nego obično. Imate kratak vremenski rok za završavanje posla i to vas čini napetim. Očekuje vas novo poznanstvo, a razliku u godinama nećete videti kao problem. Zdravlje je stabilno.

