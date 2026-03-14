Jedan advokat podelio je jednostavnu, ali efikasnu tehniku za prepoznavanje lažljivaca, a sve što je potrebno jeste obratiti pažnju tokom razgovora. Džeferson Fišer, američki advokat, stručnjak za komunikaciju i autor sa više od 1,5 miliona pratilaca na TikToku, tvrdi da postoji jedna rečenica koja izbacuje lažljivce iz takta.

Taktika odlaganja za razotkrivanje laži

Fišer, koji na svom TikTok profilu @Justaskjefferson redovno deli savete o poboljšanju međuljudskih odnosa, zasnovane na iskustvu iz pravne karijere, u nedavnoj objavi objasnio je kako uhvatiti nekoga u laži.

"Lažljivci najviše mrze nerazjašnjene situacije. Žele da odmah poverujete u laž. Žele da priča bude završena i gotova. Da vi kažete: "U redu, shvatio sam." Žele da to nestane, da se više ne moraju time baviti. Žele da im odmah poverujete. A kada to ne učinite, kada kažete: "Znaš šta, nešto mi tu jednostavno ne odgovara. Nešto je čudno. Možemo o ovome razgovarati kasnije", ljudi koji govore istinu reći će: "U redu, nema problema." Istini ne treba izgovor", objasnio je Fišer.

"S druge strane, ljudi koji ne govore istinu reagovaće burno: "Kako to misliš? Misliš da ne govorim istinu? Nazivaš me lažljivcem?" I onda naprave scenu. Ljudima koji govore istinu to uopšte ne smeta", ističe on.

Dodao je da će iskrena osoba verovatno odgovoriti sa: "Uzmite vremena. Rado ću vam tačno ispričati šta se dogodilo. Možete razgovarati sa tom i tom osobom." Lažljivci, kako kaže Fišer, ne vole da se stvari odugovlače i žele rešenje odmah. Njegov video prikupio je hiljade lajkova na društvenim mrežama.

Tri znaka da je neko neiskren

U drugom videu Fišer je objasnio kako prepoznati da li vam neko laže.

"Ako je neko neiskren, postoje tri stvari na koje treba da obratite pažnju. Prva je ono što ja nazivam 'bestie bombing'. To izgleda ovako: 'O, moj Bože, pa mi smo bukvalno ista osoba. Mislim da smo najbolji prijatelji, a tek smo se upoznali.' Na samom početku previše se trude da pokažu koliko vas vole. Sigurni i samouvereni ljudi to ne rade. Oni se ne vezuju za vas odmah", naglasio je Fišer.

"Drugo su preterani komplimenti. Svi imamo to šesto čulo kojim možemo nanjušiti da li je nešto iskreno ili ne. Na primer, niko vas ne treba učiti da prepoznate lažan smeh," istakao je.

Kao treći znak naveo je da obratite pažnju na ljude koji ne pokazuju interesovanje za vas i stalno govore samo o sebi. I ovaj video bio je vrlo popularan, prikupivši više od 30 hiljada lajkova.

